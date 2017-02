Medelever fylte kirke til randen til minne om jenta (16) som ble påkjørt av t-banen i går

(Dagbladet): I går ettermiddag omkom en 16 år gammel jente, etter at hun ble påkjørt av t-banen ved Holstein stasjon i Oslo. Ulykken skjedde da toget var på vei fra stasjonen.

Jenta var elev ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Rektor ved skolen, Stein Kristian Dillevig, forteller i en e-post til Dagbladet at hendelsen er tragisk, og at en slik hendelse rammer hele skolen.

Full kirke

Dillevig informerer videre i e-posten at de har innredet et minnerom, og at elevene har kunnet gå til Trefoldighetskirken for å tenne lys i dag. Ifølge rektoren var kirken på et tidspunkt fylt til randen.

Tidligere i dag sendte Dillevig e-post til foreldre og foresatte ved skolen. Der informerte han om situasjonen, og hva slags opplegg elevene hadde i løpet av skoledagen. All undervisning ble avlyst.

I e-posten til Dagbladet skriver Dillevig at den slik tragedie rammer hele skolen, siden elevene kjenner hverandre på kryss og tvers av linjene.

Rektor Stein Kristian Dillevig opplyser at undervisningen vil gå som vanlig fra mandag, men at de planlegger minnestund en av dagene. Edvard Munch videregående skole har fått bistand fra kriseteamet i Utdanningsetaten.

Sklei på isen

Ulykken skjedde da den 16 år gamle jenta gikk av t-banen.

- Den tragiske ulykken skjedde i forbindelse med at jenta hadde gått av banen på Holstein stasjon nedenfor Kringsjå ved 16.15-tida. Hun har kommet under en av vognene, trolig etter å ha sklidd på isen, opplyste operasjonsleder Finn Belle i Oslo politidistrikt til Dagbladet i går.

Saken ble i dag tidlig oversendt Oslo-politiets avsnitt for trafikketterforskning. Jenta var død da politiet og ambulanse var på stedet.

Til TV 2 forteller politiet at det var flere vitner på stedet.

- Flere av vitnene gir uttrykk for at det var en voldsom opplevelse og at dette har gått hardt inn på dem, sier Knut Hernes, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt. Han sier også dette:

- De gjorde alt de kunne for å stanse t-banen fra å kjøre videre, blant annet forsøkte de å varsle føreren. De forsøkte også etter beste evne å hjelpe henne opp fra sporet, sier Hernes til TV 2.