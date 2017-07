Megalønnsomt for MegaFlis

(Finansavisen): Flisgiganten solgte for første gang for over 1 milliard i fjor. Dette nyter daglig leder Ståle Lindgren godt av. Gjennom holdingselskapet Horni Holding eier han 100 prosent av MegaFlis.

Lindgren tok i fjor ut 29 millioner av overskuddet i utbytte. Sammenlagt for de tre siste driftårene har Lindgren tatt ut 93 millioner kroner og ligget på inntektstoppen i Bærum.

Verdt over 1 mrd.

Med milliardomsetning i 2016 oppnådde selskapet ifølge Finansavisen en omsetningsvekst på 17 prosent fra 2015. Driftsresultatet steg med 38 prosent, fra 71,2 millioner i 2015 til 98,3 millioner i fjor.

Analytiker i Swedbank, Hans-Marius Lee Ludvigsen har god kjennskap til bransjen, men ønsker ikke uttale seg om prisingen til MegaFlis da han ikke kjenner caset.

- Veldig generelt og forenklet kan man si at investorer for tiden priser egenkapitalen i gjennomsnittlige europeiske retailselskaper til et sted mellom 12 og 16 ganger inneværende års inntjening, og selskapsverdien til mellom 10 og 14 ganger inneværende års driftsresultat, forklarer Lee Ludvigsen til Finansavisen.

Legges fjorårets driftsresultat til grunn prises MegaFlis til en verdi i intervallet 1–1,4 milliarder kroner.

Organisk vekst

- Vi er godt fornøyd med fjorårets omsetning. Resultatet er en konsekvens av høy organisk vekst, hvor vi klarer å holde marginene oppe samtidig som kostnadene går ned i prosent av omsetningen, forteller sjefen til Finansavisen.

Lindgren forteller at det ikke er blitt gjort noen spesifikke endringer av betydning for selskapets drift i 2016.

- Det er først og fremst summen av hver enkelt sin innsats som gjør at vi har klart å slå markedet og har tatt store markedsandeler i 2016, sier han.

