Megler innrømmer feilprising - ga fem millioner i rabatt

(Finansavisen): Terje Tinholt er i ferd med å gi seg som eiendomsmegler, men salget av leiligheten i Tidemands gate 3 på Frogner i Oslo ble ikke den finalen han kunne ønske seg. Sammen med kollega Kjell Magne Solli rykket de ut med en prisantydning på 22 millioner kroner.

Tøffere tider

Finansavisen kan fortelle at salget var blytungt, og eiendomsmeglerduoen måtte dumpe prisen med hele fem millioner kroner før de fikk lokket en kjøper til å bite på kroken. I tillegg til å ha vært for optimistiske da de satte prisantydningen, legger Solli også litt skyld at ikke standarden var absolutt på topp.

- Både bygningen og leiligheten har god standard, men den er ikke tidsmessig. Badene er fra 1997 og 2002 mens kjøkkenet er fra 1997. Det har bodd et eldre ektepar på eiendommen så ingenting er hverken ødelagt eller slitt, men bad og kjøkken er 20 år gamle, sier Solli til Finansavisen.

Leiligheten er på 176 kvadratmeter primærrom, ligger i andre etasje av to og har tre soverom. Bygården er satt opp i 1903 og har en tomt på 780 kvadratmeter.

Solid prisvekst på 20 år

At det har skjedd noe i boligmarkedet i Oslo de seneste 20 årene, er sikkert. Ifølge Finansavisen ble leiligheten i Tidemands gate 3 omsatt i desember 1996 – da til en pris på 3,9 millioner kroner. Drøye fem år senere, i mai 2002, ble den omsatt igjen. Denne gangen var prisen 6,5 millioner.

Etter å ha mislyktes med prisantydningen på 22 millioner kuttet Tinholt og Solli prisantydningen med tre millioner til 19 millioner kroner. Det høyeste interessentene var villige til å strekke seg var altså 17 millioner.

