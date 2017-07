Meide inn i våpenbutikk på Romerike med stjålet bil - ukjent antall våpen på avveie

Vet du noe mer om denne saken? Har du bilder? Tips oss på [email protected]

(Dagbladet): Politiet jakter et ukjent antall gjerningspersoner etter at en bil meide inn i våpenforretningen Børse-Lars på Dal i Akershus i løpet av natta. Politiet bekrefter ved 9.30-tida at et ukjent antall, og type, våpen har blitt stjålet.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.

Operasjonsleder Rony Årstein, i Øst politidistrikt, bekrefter overfor avisa at bevæpnet politi rykket ut mandag morgen.

- Vi fikk melding om en innbruddsalarm i en våpenforretning 5.56, og da er det rutinemessig (at politiet bevæpner seg, red.anm). Vi har akkurat kommet til stedet og jobber oss fram, men må være litt forsiktige, sier Årstein til RB.no rundt 06.20 mandag morgen.

Operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud bekrefter overfor Dagbladet at det er snakk om et innbrudd.

- Noen har brukt en stjålet bil til å rygge inn i inngangspartiet på forretningen. Vi jobber nå på stedet for å finne ut om noe har blitt stjålet fra butikken, sier Willersrud til Dagbladet like etter klokka 09.00.

Politiet jobber nå med sporsikring og skal blant annet gjennomgå videoovervåkning fra området.

- I tillegg ønsker vi å komme i kontakt med alle som kan ha sett bevegelser i området i natt, sier han.