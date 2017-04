Meldinger om skuddveksling flere steder i Stockholm - politiets innsatsstyrke rykker inn på sentralstasjonen nå

(Dagbladet): Det meldes om skuddveksling flere steder i Stockholm sentrum. Ifølge Expressen skal politikilder ha bekreftet skuddløsning både ved Hötorget og ved Åhléns i sentrum av byen.

Klokka 16.55 melder Aftonbladet at politiets innsatsstyrke, tilsvarende beredskapstroppen i Norge, rykker inn på Stockholm sentralstasjon.

Det skjer etter flere meldinger om kaotiske tilstander ved togstasjonen. Nyhetsbyråets TTs reporter opplyste ved 16-tida at folk løp fra stasjonen

- Folk løper ut fra sentralen til perrongene og skriker, melder TTs reporter på stedet.

Bilder gjengitt av Expressen viser tungt bevæpnet politi som befinner seg på sentralstasjonen, og politiet skal ha beordret evakuering. Ifølge et vitne på stedet skal hele stasjonen ha blitt evakuert, ifølge Dagens Nyheter.

Gjerningsmann på frifot

Expressen melder også at en mistenkt gjerningsmann, ikledd grønn jakke, hvite sko og en grå hettegenser er på frifot.

Den svenske avisa DN meldte tidligere om en ubekreftet skyteepisode ved Fridhemsplan. Dette ble så bekreftet av nyhetsbyrået TT, men skyteepisoden er nå avkreftet, ifølge Expressen.

- Vi har ikke hørt noen skyting, men vi har sett folk som løper utenfor (Fridhemsplan red.anm.), opplyser politiet til avisa.

Det er betegnende for den kaotiske situasjonen som nå herjer i den svenske hovedstaden, etter at en lastebil pløyde inn i en folkemengde på Drottningsgatan i Stockholm sentrum like før klokka 15.00. Stockholms-politiet bekrefter at minst tre personer er omkommet og et stort antall skadd.

- Alt tyder på terror

Sveriges statsminister og Stockholms-politiet, har gått ut og uttalt at mye tyder på at det er snakk om et terrorangrep.

- Sverige har blitt angrepet. Alt tyder på at det er et terrorangrep, sier statsminister Stefan Löfven, skriver Expressen.

Med tanke på hendelsene



En person er pågrepet i Klara Norra Kyrkogatan, melder Dagens Nyheters reporter Emma Bouvin. Det er uklart om pågripelsen har noen sammenheng med hendelsen der en lastebil kjørte inn i Åhléns city.

- En mann lå på bakken og hadde fem-seks politifolk rundt seg, sier reporteren.

Lastebilen, som tilhører bryggeriet Spendrups, skal ha blitt kapret ved restauranten Soap Bar i Stockholm sentrum, ifølge Expressen.

Evakuerer sentrum

Politiet var tidlig ute og ba folk om å forlate Stockholm sentrum. Like før klokka 16.30 skal politiet også ha bedt folk om å ikke bevege seg mot Gamla Stan (gamlebyen), ifølge Aftonbladet.

Hele byens T-banenett er stengt av, sammen med flere offentlige bygg - blant dem parlamentsbygget Riksdagen.

Politiet i Stockholm ber folk å unngå bykjernen rundt Sergels torg og sentrale områder.

På politiets oppfordring er all togtrafikk forbi Stockholms sentralstasjon stanset, opplyser Trafikverket i en pressemelding, skriver NTB.

Politiets pressetalskvinne Anna Westberg forteller Dagbladet at de rundt klokka 15.00 fikk melding via SOS Alarm om at et kjøretøy hadde skadet personer i Drottningsgatan.

- Klokka 15-25 fikk vi melding om at en lastebil hadde kjørt på personer i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan.

Sykehus satt i høyeste beredskap

Sykehus i Stockholm er satt i høyeste beredskap for å håndtere situasjonen etter hendelsen på Drottninggatan.

- Vi har gått inn i krisemodus. Samtlige akuttsykehus i fylket er involvert, sier Rebecka Grunditz ved fylkestinget til Aftonbladet.

Terrorekspert Hans Brun sier det viktigste akkurat nå er å få klarhet i nøyaktig hva som har skjedd i Stockholm.

- Det viktigste akkurat nå er å bevare roen og avvente til det fins verifisert informasjon fra myndighetene og ikke spre rykter unødvendig, sier Brun til nyhetsbyrået TT.