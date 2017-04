Meldinger om smell og lysglimt i Oslo var trolig fyrverkeri

(Dagbladet): Politiet fikk etter midnatt natt til søndag fått flere meldinger om smell og kraftige lysglimt i området ved Sagene kirke i Oslo.

Etter å ha søkt området i omkring 20 minutter, fant politiet ingen skade på personer eller materielle ting.

- Vi tror at det er en eller annen form for fyrverkeri som har blitt fyrt av. Ingenting tyder på at det var skytevåpen, sier innsatsleder i Oslo-politiet Brian Skotnes til Dagbladet.

Skotnes forteller at de snakket med folk ved Sagene kirke da de ankom stedet. De fikk flere meldinger om skudd i nærheten.

Da Dagbladet kom til stedet var det fire politibiler og to ambulanser på stedet.

- Vi konkluderer med at noen har fyrt av fyrverkeri. Vi leter etter en bil og to personer som kan settet i sammenheng med saken, skriver operasjonssentralen på Twitter.

Det var også politihelikopter i lufta i området.

Operasjonsleder i Oslo-politiet Gjermund Stokkeli fortalte Dagbladet rundt 00.20 natt til søndag at situasjonen da var uavklart.

Saken oppdateres