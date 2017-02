Mener å kunne bevise at Mahads opplysninger ikke stemmer: - Ganske enkelt en annen historie

OSLO TINGRETT (Dagbladet): - Den grunnleggende problemstillingen er om Mahad har gitt uoppriktige opplyninger om identitet. Han forklarte at han var 14 år gammel og statsborger av Somalia, men at han ikke har familie der, da han kom til Norge. Disse opplysningene har lagt grunnlaget for oppholdstillatelse og stasborgerskap. Vi mener det er avdekket at han er borger av Djibouti, forklarte regjeringsadvokat Erik Bratterud, i Oslo Tingrett i dag.

Mahad Abib Mahamud (30) mistet i fjor det norske statsborgerskapet, fordi norske myndigheter hevder han er fra Djibouti og ikke Somalia, som han oppga da han kom til Norge i 2000. Fram til rettssaken startet i dag, har norske myndigheter ikke villet svare på hvilke beviser som i stor grad skal sannsyliggjøre at Mahad kommer fra Djibouti.

- Hvis Mahad hadde fortalt at han var fra Djibouti i 2000 ville han blitt returnert. Han har fått opphold og statsborgerskap på falske premisser, sier Bratterud.

Oppga at han er født i Somalia

Etter statens syn har Mahad gjort mye for å bortforklare sin tilknytning til Djibouti, og legge uriktige spor til Somalia.

Bratterud sier at staten ikke bedstrider at Mahad er etnisk somalier, men sier at Djibouti tidligere ble omtalt som «fransk Somalia» og at landet innehar en stor andel etniske somaliere.

I 2000 var første gang Mahad oppga opplysninger til norske myndigheter.

- Han forteller at han er oppvokst og født i Somalia, og at han bodde sammen med sin mor og sine tre søsken hele tiden. Videre forklarer han at han ble fulgt til Norge av en mann i 2000. Han sier han ikke hadde oppholdstillatelse, men var flykning i Etiopia og at han kom derfra. Han oppga også at morsmål var somalisk, og at han ikke snakket andre språk.

Regjeringsadvokat Bratterud trakk da fram Mahads karakterer fra grunnskolen og videregående skole i Norge. Mahad fikk gjennomgående toere og treere i engelsk og norsk, muntlig og skriftelig, mens han fikk toppkarakterer i fransk.

- Dette er utrolige resultater når man legger til grunn at han kom til Norge som 14-åring, uten å kunne skrive eller lese. Han oppgir at han ikke snakker annet enn somalisk, for så å oppnå toppkarakter i fransk. Et fremmedspråk som han skal ha lært etter at han kom til Norge, samtidig som han lærte to andre fremmedspråk, engelsk og norsk, som han ikke gjorde det like bra i.

Mahad har tidligere medgitt overfor Dagbladet å ha lært enkelte franske høflighetsfraser fra en hjelpearbeider i Etiopia før han kom flyttende til Norge, men fastholder at han først lærte språket ordentlig etter han kom til Norge. Han påpeker at han har et godt språkøre, og at han også lærte seg norsk svært fort etter bare få år.

Når han begynte på videregående anbefalte skolen at han skulle ta fransk på det laveste nivået. I dag oppgir han å snakke fem språk.

- En helt annen historie

I intervjuet gjort med Mahads far i 2002, i forbindelse med familiegjenforening, retter han Mahads navn til Mahad, etter å ha ha omtalt ham som Abdulkadir.

- Dette kan være en misforståelse, mener regjeringsadvokaten.

Samtidig stilles det spørsmål ved hvorfor fars stavemåte er fransk, dersom han har bodd i Somalia og vært flyktning i Kenya - land hvor det ikke snakkes fransk. Bratterud mener det er verdt å merke seg de motstridende opplysningene faren og Mahad gir til norske myndigheter.

- Det man kan notere seg er at det far forklarer ikke henger så godt sammen hva gjelder alder og årstall. Ser man bort fra alder og årstall, forteller far en detaljert historie om familiens liv, en helt annen versjon enn den Mahad har oppgitt. Han sier ingenting om drapet på broren, om flukten fra Somalia eller at han flyktet med søsteren til Kenya. Ikke ett ord om det som er den bærende historien i Mahads del av asylsøknaden. Han forteller også en helt annen historie om Mahads reise til Norge.

I intervjuet gjort fra ambassaden i Addis Abeba i 2002, i forbindelse med familiegjenforening, forklarer faren til Mahad at sønnen har bodd sammed med ham i Djibouti og at Mahad reiste med et fotballag til Norge.

- Far har seks forskjellige fortellinger om tilknytningen til Djibouti under dette intervjuet. Spørsmålet er: Har far diktet opp nye historier fordi han er syk, som omhandler helt grunnleggende forhold i livet? Hvorfor snakker han fransk og oppgir en helt annen tilknytning til Djibouti? Eller har far hatt vanskelig for å ta til seg eller huske den oppdiktede historien?, spør regjeringsadvokat Bratterud.

Mahad har tidligere uttalt til Dagbladet at han mener intervjuet med hans far kan være fabrikkert, og han var da kritisk til at intervjuet trekkes opp så lang tid etter hans fars død. Uansett var faren svekket etter et hjerneslag da intervjuet ble gjort, og ikke tilregnelig, mener han. Det forteller også Mahads bror og hans mor i sine intervjuer.

- Uhørt

Mahads advokater mener det ikke blir riktig å sette Mahads forklaring i 2000 og 2002 opp mot moren og farens forklaringer.

- Jeg har aldri noen gang opplevd at regjeringsadvokaten framholder et avhør eller et intervju med en 14 år gammel gutt, og holder beviskraften i det opp mot et intervju gjort med en voksen person, sier advokat Arild Humlen.

- Og han forklarte seg om forhold da han var seks-sju år, sier advokatfullmektig Elise Nygård.

- Det er helt uhørt, bryter Humlen inn, og fortsetter:

- Regjeringsadvokaten unngår også å si at faren i samme intervju, hvor han sier at han har bodd hele livet i Djibouti, også oppgir at han har bodd lang tid i Somalia og er født i Etiopia, avslutter Humlen.

- Husket han det ikke?

Regjeringsadvokaten mener at Mahads forklaring i forbindelse med søknad om familiegjenforening i 2002, stemmer bedre overens med farens versjon av historien.

- Han sier at han fikk hjelp av fotballtreneren da han reiste til Norge. De kjørte buss til Addis Abeba sammen med en tredje person, før de tok fly til Frankfurt. Da reiste treneren til Frankrike, mens Mahad og den tredje personen reiste videre til Norge. Mahad sa at han skulle til Europa for å spille fotball å få en bedre framtid. Sett i sammenheng med asylintervjuet i 2000, er dette ganske enkelt en annen historie, og de blir fortalt med to års mellomrom. Husket han ikke i 2000 at han reiste med treneren?

Også morens intervju med norske myndigheter blir trukket fram. Ifølge regjeringsadvokat Bratterud opplyste Mahad at han hadde to søstre som døde for kort tid siden, samt en bror som døde i 1991.

- Moren forteller at hun mistet tre barn, men utfra forklaringen må dette ha vært mellom 1991 og 1993. Husker ikke mor at hun nettopp har mistet to store barn? Det er vanskelig å skjønne, og enten mor eller Mahad forklarer seg uriktig på dette punktet. Samtidig nevner faren verken søstrene, eller at han har mistet noen store barn i det hele tatt.

Ingen av de to intervjuene er signert av foreldrene selv, og det framgår ikke at de har fått lese gjennom intervjuet i ettertid. Nygård har tidligere uttalt overfor Dagbladet at det åpner for at misforståelser kan ha skjedd i intervjuet, uten at foreldrene har fått mulighet til å rette opp det etterpå.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som startet i Oslo tingrett i dag.