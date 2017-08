Mener forsvarsfruer prioriteres framfor Norges forsvarsevne

ANDENES (Dagbladet): - Dette er jo den reneste galskap, mumler kaptein Rune Øverås for seg selv og drar opp håndbrekket.

Lysluggen fra Mandal smetter ut av varebilen og går med bestemte skritt mot den digre hangaren. Øverås kjenner anlegget og flyene på militærflyplassen på Andøya bedre enn de fleste.

- Det vi har her er liksom ikke godt nok. Pøh! Det er bare tull.

Han peker på hangaren hvor et overvåkingsfly er inne til service. Menn og kvinner i kjeledresser og vernebriller vrimler fra fly til verktøykasse og tilbake igjen.

Øverås, som er tillitsvalgt her ved Andøya flystasjon, rister på hodet.

«Distriktsopprøret» 2 av 12 I Distrikts-Norge er folk opprørt over Oslo-styring, reformer og tap av arbeidsplasser. Dagbladet har besøkt 12 kommuner landet rundt og møtt noen av dem som rammes.

- Det finnes ikke én militærfaglig grunn for å legge ned her på Andøya. Ikke én!

Med et pennestrøk

I årevis har Forsvarets tilstedeværelse på Andøya flystasjon vært nedleggingstruet. 15. november i fjor falt giljotinen omsider: Stortinget vedtok å legge ned basen og flytte driften til Evenes ti mil lenger sør, trygt befestet på fastlandet.

Kaptein Øverås mener Norges forsvarsevne blir klart svekket som følge av beslutningen:

- Andøya er et langt bedre alternativ enn Evenes. Reaksjonstiden vår er lavere. Vi er nærmere aksjonsområdene, og vi har bedre topografi. Bare se deg rundt .

Fruer, ikke forsvar

Han tar en liten piruett og peker ut av hangaren. Enorme, nesten unorske, sletter utgjør Andenes og Haugnes på nordspissen av Andøya. Postkortfjellene i bakgrunnen ligger flere kilometer unna rullebanen.

Her det plass til Forsvarets nye, svindyre F-35 fly, forsikrer Øverås. Det er egentlig plass til det meste, bedyrer han.

- Men beslutningen om å legge ned Andøya har aldri handlet om hva som er best for Forsvaret, sier Øverås og sukker.

- Hva har det da handlet om?

- Om politikk. Om militærfruer som heller vil bo nærme Harstad og Bodø. Om kortere pendletid fra Oslo. Og om å spare penger.

Øverås kan ikke skjule en sarkastisk latter når han snakker om Regnestykket - med stor R - fra ledelsen i Forsvarsdepartementet. Her ble det gjort klart at Evenes ville bli en bedre økonomisk løsning for Forsvaret enn Andøya.

Men for Øverås er Regnestykket full av logiske feil, og dermed mener han Stortinget la ned Andøya flytasjon på falskt grunnlag.

Han hevder flyplassen på Evenes i realiteten blir mye dyrere enn å bevare Andøya, og at «alle» egentlig vet det.

- Det sier vel nesten seg selv. Her har vi jo mesteparten vi trenger for å drive en framtidsretta flyplass. Vi trenger litt lengre rullebane for å ta imot F-35, men på Evenes behøver de jo en helt ny rullebane. Hva tror du er dyrest: Bygge nytt eller bevare det som allerede er her?

Redusert forsvarsevne

Øverås smiler. Selv om Stortinget har fattet beslutningen om å legge ned Andøya, har ikke han og de andre ansatte gitt opp kampen. E-tjenesten har varslet at de ikke flytter herifra. Det gir håp, og Øverås sier 2019 er vendepunktet. Da vil kostnadene til nye Evenes ha blitt så høye at politikerne uansett ikke våger å snu, tror han.

Men fram til 2019 er alt mulig.

- Vi som bor her trives utrolig godt. Vi har ikke lyst til å flytte på oss.

- Nettopp. Og det gjør deg kanskje ikke helt habil?

- Nei, men for meg personlig spiller det ingen rolle. Jeg er pensjonist innen Andøya legges ned. Kona og jeg skal ikke flytte på oss. Jeg sier det jeg nå sier av én grunn: Av oppriktig bekymring for Norges forsvarsevne uten Andøya lufthavn.

For tettstedet Andenes, et par rullebaner fra hangaren til Rune Øverås er dette et være eller ikke være. Giljotinen Stortinget svingte 15. november i fjor halshugget hele lokalsamfunnet.

Boligprisene stupte mens usikkerheten grep om seg. Uten den militære flyplassen vil Andenes bli en spøkelsesby.

Nådestøtet fra Høyre-legenden

Prisen for Stortingets vedtak må Høyres lokallag bære. Andenes kommune har lenge vært en Høyre-bastion, men det var før en Høyre-ledet regjering innledet arbeidet med å legge ned flyplassen.

Partiet har hatt ordføreren i Andenes i årevis, men nå spøker det for muligheten til å i det hele tatt stille liste her ved neste lokalvalg.

- Det blir nok ikke særlig mange som stemmer Høyre her i Andenes nå, sier Leif A. Iversen og humrer.

Det er en viss galgenhumor i blikket på gamleordføreren. Han er ingen hvemsomhelst i Høyre-miljøer. Iversen var ordfører i Andenes i 16 år. Han ble medlem av partiet i 1963 og var æresmedlem i Nordland Høyre.

«Var» er nøkkelordet her. For nå har Iversen meldt seg ut av partiet i protest.

- Høyre skuffet meg. De har ikke lyttet til oss, og de har heller ikke sett innsatsen vi har gjort lokalt for å være godt vertskap for Forsvaret i alle år, sier Iversen.

Høyre-flopp

Også gruppelederen i Andenes Høyre har takket for seg. Yngve Laukslett er minst én generasjon yngre enn Leif A. Iversen, og strekker andektig ut hånda for å hilse på den velrespekterte gamleordføreren.

- Jeg kunne heller ikke være med på dette lenger, sier Laukslett lavmælt.

- Hvem stemmer Høyre i Andenes nå?

- Nei, si det...

Laukslett trekker på skuldrene. Han valgte, etter mye fram og tilbake, å ikke melde seg ut av partiet, og gir lokalbefolkning på Andenes - ikke partiet - æren for det.

- Hvis jeg meldte meg ut, var det å gi opp kampen. Da hadde jeg jo ingen stemme lenger. Så jeg valgte å bli værende i partiet. Men å være leder i Andenes Høyre, det var helt uaktuelt. Heldigvis vet folk som bor her hvilken side jeg står på, sier han.

Sovnet i timen?

Sammen med Rune Øverås og flere andre ildsjeler, fortsetter Yngve Laukslett kampen for å reversere Stortingets vedtak. Han avviser at det er lokalpatriotisme som er årsaken.

- Når vi snakker varmt for Andøya, så handler det om forsvarsfaglige vurderinger. Ingenting annet, sier kaptein og tillitsvalgt Øverås.

Han nevner spenningen med Russland, NATOs angivelige begeistring for Andøya og Forsvarets håpløse Evenes-regnestykke som hovedargumenter for opprettholdelse av Andøya.

- De har gjort en fantastisk jobb på Evenes med å få politikere med på laget deres. All ære til dem for det, sier Øverås.

- Har dere sovet i timen her på Andøya, da?

- Vi har gjort jobben vår, vi! Hvis det er å sove i timen, så skriv gjerne det, men vi har vært for opptatt med andre ting til å drive lobbyvirksomhet.

For seint?

Yngve Laukslett i Andenes Høyre jobber også på Andøya flystasjon. I likhet med Øverås kan også han beskyldes for å snakke ut fra egeninteresse.

- Det er ikke følelser eller kampen for å bevare lokalsamfunnet dette handler om, sier Laukslett avvisende.

- Det handler om å sikre et best mulig forsvar i nord, og der er det ingen tvil: Andøya er et bedre alternativ enn Evenes på alle mulige måter.

Laukslett trekker på skuldrene.

- Men den dagen politikerne innser hva de har gjort, så er det kanskje allerede for seint...

Svar fra politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Marte Ziolkowski: - Trusselbildet krever at vi beskytter basene våre bedre enn tidligere. Investeringskostnadene for å drifte og beskytte både Andøya og Evenes, som ligger svært nære hverandre, vil kreve store ressurser. Det vil gå på bekostning av andre kapasiteter i Forsvaret. Dessuten er Evenes med sin beliggenhet en svært viktig base for mottak av allierte styrker, og må derfor videreføres, sier Ziolkowski til Dagbladet og legger til: - Vi har mange ganger understreket at beslutningen om å legge ned Andøya var krevende. Og vi har forståelse for at alle ikke er enige i vedtaket. Ziolkowski avviser påstanden om at det ikke er gjort en god nok jobb i forkant av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon: - Regjeringen gikk som kjent grundig inn i saken, blant annet fordi den har krevende samfunnsmessige konsekvenser. Deretter fattet Stortinget vedtak med et flertall som utgjorde 80 prosent av representantene. Oppbyggingen av en moderne og godt beskyttet base på Evenes for luftoperasjoner i nordområdet, er en stor og viktig satsning som vil øke forsvarsevnen og styrke Forsvarets fotavtrykk i nord.

