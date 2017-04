Mener Trump vil få støtte av Kongressen for flere Syria-angrep hvis han ber om det

(Dagbladet): Natt til fredag avfyrte det amerikanske militæret 59 kryssermissiler fra to krigsskip i Middelhavet mot Syria.

Målet var flybasen Sharyat i Syria. Det er flyplassen USA mener regimet i Syria lanserte det som skal ha vært et kjemisk luftangrep mot den syriske byen Khan Sheikhoun nordøst i landet.

Flere titalls mennesker ble drept, deriblant barn, av det Leger uten grenser mener var nervegasser som sarin- og kloringass.

Angrepet mot den syriske flyplassen ble beordret av USAs president Donald Trump. Gjennom sitt embete har han makt til å initiere slike angrep uten å be om tillatelse fra Kongressen.

- Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale i natt.

Ekspert: Bør gå til Kongressen

Seniorforsker og USA-ekspert Svein Melby, ved Institutt for forsvarsstudier, mener Trump bør gå til Kongressen hvis presidenten har planer om å utføre flere militære angrep mot Syria.

- Selv om det er presedens for å utføre relativt store militære operasjoner uten godkjenning, vil det være lurt av Trump å forankre disse angrepene politisk, sier Melby til Dagbladet.

Han tror Trump, hvis han spiller kortene sine riktig, kan få bred støtte av de amerikanske folkevalgte - på tross av det polariserte politiske klimaet i USA.

- Ber han Kongressen om støtte, vil han antakeligvis få det, sier Melby.

- Ikke vanskelig å argumentere for

Den amerikanske seniorforskeren Patrick J. Cullen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) mener at et militært engasjement i Syria - om enn noe begrenset - er lett å selge inn til Kongressen.

- Det er ikke vanskelig å argumentere for å gå etter noen som bruker kjemiske våpen mot familier, sier Cullen.

Han viser blant annet til at også Hillary Clinton har gått ut og sagt at USA bør bombe Bashar al-Assads, Syrias president, flybaser. Clinton var Trumps demokratiske motstander under presidentvalgkampen i USA i fjor.

- Det er folk på venstresiden som er for intervensjon. Det samme er nykonservative. Trump kan få støtte fra begge sider i Kongressen, sier Cullen til Dagbladet.

Spørsmålet Trump kommer til å bli presset på er hvorfor presidenten tilsynelatende valgte en ny linje overfor Syria.

- Han signaliserte under valgkampen at Obama var for svak overfor Syria. Det ligger implisitt i det at det var mer rom for militært engasjement. Da han snakket om Syria brukte han mesteparten av på IS, ikke Assad, sier Cullen.

- Tunge sikkerhetspolitiske argumenter

Selv om det er støtte for militært engasjement, blir nøkkelen for Trump å skikkelig begrunne eventuelle Syria-angrep sikkerhetspolitisk. De er det også nok av, mener Melby.

- Det er tunge sikkerhets- og storpolitiske argumenter, selv i USA, for at det må komme en stopper for konflikten i Syria, sier Melby.

Han mener USAs forhenværende president, Barack Obama, ikke helt forsto hvor stort omfanget av den humanitære krisa som oppsto i kjølvannet av Syria-krigen var, og nølte derfor med å blande seg.

- Enorme flyktningestrømmer destabiliserte den politiske situasjonen i Europa. Trump kan argumentere for at man rett og slett ikke har noe annet valg enn å engasjere seg i Syria, og det tror jeg det lar seg gjøre å få gehør for i Kongressen, sier Melby.

Han har imidlertid ingen tro på at verden vil være vitne til at USA invaderer Syria slik de gjorde i Irak og Afghanistan.

- Spørsmålet er imidlertid om dette varsler en annen amerikansk vilje til å bruke militærmakt, eller om det bare er en maktdemonstrasjon fra Trump, sier Melby.