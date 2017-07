(Dagbladet): - Tiden vil vise, svarte USAs president Donald Trump kryptisk da han i kveld fikk spørsmål om framtida til Jeff Sessions.

Sessions er Trumps justisminister, og var den første senatoren som støttet Trump da han drev valgkamp for å bli USAs president.

Nå ser det ut til at Sessions har havnet i unåde hos Trump.

Sa fra seg Russland-ansvar

Flere ganger de siste dagene har Trump kommet med en rekke kritiske utfall mot sin egen justisminister på Twitter.

Seinest tirsdag kalte han Sessions' tilnærming til Hillary Clintons e-post-rot for «svakt» og etterlyste i en tidligere melding en etterforskning.

Trump har også sagt at han ikke er fornøyd med at Sessions overlot ansvaret for Russland-etterforskningene til sin visejustisminister.

Sessions hadde nemlig kontakt med Russlands ambassadør til USA, og opplyste ikke om dette møtet.

Følgelig måtte han si fra seg alle ansvarsoppgaver som har med etterforskning av Russlands angivelige innblanding i det amerikanske valget, og Trump-administrasjonens kontakt med russere eller personer tilknyttet Russland.

Seinere ble Robert Mueller, tidligere FBI-direktør, utnevnt til spesialetterforsker av USAs visejustisminister Rod Rosenstein. I tillegg til FBIs etterforskning, etterforsker også Mueller mulige Russland-koblinger til Trump-leiren.

- Gambling

Svein Melby er USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier. Han tror Russland-problematikken er kjernen også i denne saken.

- Jeg tror Russland-saken er en så stor påkjenning for Trump. Noe sier meg de forbereder en overgang i Det hvite hus, en operasjon for å kvitte seg med Robert Mueller. Da trenger de noen som kan stå i det vannet, sier Melby.

Og det kan altså ikke Sessions.

Det har det også kommet signaler om at Trump angivelig skal tenke på å gjøre. Trump-vennen Christopher Ruddy har tidligere fortalt CNN at han tror Trump har vurdert å gjøre det.

Å ansette en ny justisminister, er én måte Trump kan gjøre det mer sømløst på, men ikke uten konsekvenser, advarer Melby.

- Det er gambling i så fall. Gjør han det er risikoen at det kan renne over for selv republikanerne i Kongressen. Han gambler vel på at de ikke har guts nok til å utfordre ham. Oddsen for det blir dårligere etter hvert som tida går, sier Melby.

Det hører også med til historien at Sessions, slik Melby ser det, har gjort alt riktig ved å trekke seg fra Russland-etterforskningen.

Ville ha gått av

At Sessions har fått hard medfart av Trump, deriblant på Twitter, er ekstraordinært, mener Melby.

- Under normale omstendigheter ville ikke en president som var misfornøyd med sin egen justisminister gått fram på denne måten. Skulle det likevel mot formodning ha skjedd i tidligere administrasjoner, ville vedkommende ha forsvunnet på dagen, sier Melby.

Men Trumps utfall mot enkeltpersoner har med tida også blitt mer og mer normalisert.

- Han har anlagt en måte å ytre seg på som ikke omgivelsene rundt ham tar bokstavelig. Alle finner seg mye mer i sånne uttalelser fra Trump nå. Til og med mediene begynner etter hvert å tilpasse seg. Det er ikke dét at man synes det er bra, men man aksepterer på en måte at det er hans arbeidsstil, sier Melby.

Han er imidlertid helt klar på hva han hadde gjort i Sessions sted.

- Da ville jeg ha gått av selv, og trampet hardt i bakken for å signalisere at dette er uholdbart. Jeg skjønner ikke at han (Trump) kan holde på sånn, sier USA-eksperten.