Mener Tyskland skylder gigantsum:  

(Dagbladet): Torsdag ankom den tyske forbundskansleren Angela Merkel Det hvite hus for første gang på over to år.

Merkel og Trump satt både torsdag og fredag i møter, hvor de blant annet diskuterte NATO.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

Donald Trump har over lengre tid langet ut mot NATO, som han mener trenger reform. Trump har også tidligere kritisert flere NATO-allierte for ikke å ha oppfylt de økonomiske forpliktelsene.

- Trump, det er ikke sånn NATO fungerer

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

I dag tok presidenten nok en gang til Twitter - for å kritisere Tysklands bidrag:

«På tross av det dere har hørt fra FAKE NEWS, hadde jeg et FLOTT møte med den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Uavhengig av det, Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO og USA må få mer betalt for det mektige, og veldig dyre, forsvaret det gir Tyskland», lød meldinga.

To timer seinere kom Ivo Daalder på banen. Daalder fungerte som USAs NATO-ambassadør under Obama-administrasjonen fra 2009 og 2013.

I løpet av ni Twitter-meldinger hadde han dementert presidentens påstand:

1/ Sorry, Mr. President, that’s not how NATO works. The US decides for itself how much it contributes to defending NATO. pic.twitter.com/8svkzRBEQb — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) March 18, 2017

«Sorry, herr president, det er ikke sånn NATO fungerer. USA bestemmer selv hvor mye det bidrar til å forsvare NATO.» «Dette er ikke en finansiell transaksjon, hvor NATO-land betaler USA for forsvar. Det er en del av traktatavtalen vår.» «Alle NATO-land, inkludert Tyskland, har forpliktet seg til å bruke 2 % av BNP på forsvar innen 2024. I dag gjør 5 av 28 NATO-land det.» «De som i dag ikke bruker 2 % av BNP på forsvar, øker nå forsvarsbudjettene sine. Det er en god ting.» «Men et fond kommer ikke til å bli betalt til USA. Fondene er ment å styrke NATOs helhetlige forsvarskompetanse, fordi Russland utgjør en stadig større trussel.» «Europa er nødt til å bruke mer på forsvar, men ikke som en tjeneste (eller betaling) til USA. Men fordi deres sikkerhet krever det.» «USA bidrar til NATO med et stort militært engasjement. Men dette er ikke en tjeneste vi gir til Europa. Det er nødvendig for vår egen sikkerhet.» «Vi har kjempet i to verdenskriger i Europa, og en kald krig. Å bevare Europa som ett, både fritt og fredelig, er i USAs interesse.» «Et sterkt, samlet NATO, hvor alle bidrar med sin forsvarsandel, vil sikre fred for alle medlemmer av alliansen.»

- Skulle egentlig betalt mer

USA bruker i dag 3,62 prosent av BNP på forsvar. Også Hellas, Polen og Estland ligger over målet på 2 prosent av BNP.

Norge ligger under toprosentsmålet, og bruker bare 1,49 prosent av BNP på forsvar. Tyskland bruker 1,18 prosent.



Som Daalder skriver oppfyller altså fem land målet om to prosent, men det er altså et mål, ikke et krav.

- Selve finansieringen av NATO er det satt faste rater for. Det er satt en prosentsats for hvor mye hvert land skal betale inn i felleskassa. Der betaler USA i overkant av 22 prosent. Ser man på USAs økonomi, sammenliknet med den europeiske, skulle USA egentlig betalt nærmere 50 prosent, men de bidrar på andre måter enn ved direkte finansiering, så de har fått en slags rabatt. Sånn sett kan man si at USA slipper billig unna, sier Paal Sigurd Hilde, førstemanuensis ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), til Dagbladet.

- Helt absurd

Mens USAs direkte finansiering ligger på 22,1 prosent, betaler Norge omtrent 1,7 prosent og Tyskland 14,7 prosent, ifølge NATO.

- Så kan man spørre hvor mye de ulike landene bruker på forsvar generelt. Der er USA ledende. Men at Tyskland, Norge og andre land ikke bruker 2 prosent av BNP, betyr ikke at de skylder penger. Det er bare tull, sier Hilde.

At USA bruker 3,62 prosent av BNP, betyr heller ikke at alle disse pengene går til investeringer som er direkte knyttet opp mot NATO.

- USA bruker penger rundt om i verden, mye i Asia, for eksempel. Derfor blir det på mange vis feil å sammenlikne USA med de europeiske landene.

Paal Sigurd Hilde ved IFS sier at det likevel kan føles urettferdig at USA bruker mer enn de andre landene.

- Her har det eksistert et press fra Kongressen i flere tiår. De mener at andre land må betale mer. Det er jo også det debatten handler om i dag. Man har kommet opp med toprosentsmålet som alle land har forpliktet seg til, men flere land, blant annet Tyskland og Norge, har sagt at det ikke er sikkert at man klarer det. Men å tolke dette dithen at land skylder USA og NATO penger, blir helt absurd, sier Hilde, og fortsetter:

- Hadde jeg vært Trumps rådgiver hadde jeg anmodet ham om å rådføre seg før han kommer med uttalelser som dette. Det er ikke riktig og det er ikke sånn det fungerer.