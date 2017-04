(Dagbladet): Lenge har Nord-Koreas mange rakettoppskytninger provosert USA.

Nå vurderer supermakten å skyte ned framtidige raketter. Det hevder ikke-navngitte kilder, kjent med USAs militære planer, overfor The Guardian.

Den britiske avisa skriver at formålet skal være å vise styrke, og for å legge press på Nord-Koreas regime.

Vil ikke bruke Sør-Korea

Ifølge The Guardian har forsvarsminister James Mattis allerede informert Kongressen om muligheten.

USA skal imidlertid ikke vurdere å bruke teknologien de har gitt Sør-Korea.

Dette i frykt for en negativ reaksjon fra Kina, et land som har vært kritiske til Thaad-systemet (Terminal High Altitude Area Defence) som etter planen vil være klart innen den 9. mai.

Frykter aggressiv Kim

Samtidig advarer kritikere mot effektene av en slik nedskytning.

- Jeg vurderer en slik handling som opptrappende, og jeg tør ikke tenke på hvordan Kim Jong-un ville ha tolket det, sier tidligere Pentagon-rådgiver Abraham Denmark overfor The Guardian.

- Jeg frykter at han ville følt seg tvunget til å bruke harde virkemidler, for å ikke framstå som svak, legger Denmark til.

Lover represalier

Den britiske avisa skriver videre at også tidligere amerikanske administrasjoner har vurdert å skyte ned Nord-Koreas raketter.

Frykt for å provosere regimet har imidlertid gjort at nedskytningene aldri har blitt gjennomført.

Motforestillingene stemmer godt med retorikken fra nord-koreansk hold.

Representanter for landet har vært tydelige på at de vil besvare et eventuelt angrep.

- Enhver rakett eller kjernefysisk angrep fra USA vil bli besvart med samme mynt, sa Kim In Ryong, Nord-Koreas FN-vararepresentant, nylig i New York.

Pence ønsker fred

Pressekonferansen i New York kom kun få timer etter at Mike Pence besøkte den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea. Visepresidenten er på en rundreise i Asia, og understreket i dag at USA ønsker fred.

- Men fred skapes gjennom å vise styrke, og vi vil stå sterkt sammen med Japan og med våre allierte for å sikre freden og sikkerheten i regionen, sa Mike Pence i anledning sitt besøk i Japan, ifølge NTB.