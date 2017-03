- Mer enn 200 fryktes druknet i Middelhavet

Five bodies found off Libya as over 200 people are feared to have drowned in the Mediterranean Sea. Via @openarms_fund pic.twitter.com/c5hzIy92ZN — AJ+ (@ajplus) March 24, 2017

Torsdag morgen, mens det ennå var mørkt, ble to overfylte gummibåter skjøvet ut fra den libyske byen Sabrata. Båtene var lastet med 120 og 140 personer, som er alt for mye for de elendige gummibåtene som brukes, som bare har ett luftkammer. Noen kilometer utenfor Libyas kyst, gikk de to båtene ned, ifølge Le Monde.

- Vi tror at eneste forklaring er at båtene var så fulle med folk. (..) I løpet av det siste året har vi aldri opplevd at båtene var så fulle med mennesker, sier Laura Lanuza, talsperson for den spanske organisasjonen Pro-Activa Open Arms (ONG).

16-25 år

ONG anslår at rundt 250 migranter og flyktninger døde da de to gummibåtene sank. Hittil har de hentet opp fem døde personer. Nå leter ONG etter det de antar kan være rundt 250 andre druknede, skriver BBC.

Ifølge kilder, skal de druknede være fra ulike afrikanske land. De fleste skal være i alderen 16 til 25 år, skriver Le Monde.

- Dette er den forferdelige virkeligheten her, som er skjult for Europa, sier Lanuza videre, ifølge BBC.

Selv om det fremdeles har vært mye vind og store bølger den siste tida, har menneskesmuglere sendt ut langt flere migranter og flyktninger fra Libya-kysten enn i fjor. Mer enn 5000 personer er hentet opp fra de elendige gummibåtene, i tillegg til at mer enn 21000 har ankommmet Italia hittil i år.

Frykter ruta blir stengt

Spanske ONG mener at årsaken til at stadig flere drar ut fra Libya er at leveforholdene i det krigsherjede nord-afrikanske landet er blitt mye verre, i tillegg til at flyktninger og migranter frykter at også båtveien mellom Libya og Italia skal bli stengt, slik den nå er mellom Tyrkia og Hellas.

EU lærer nå opp den libyske kystvakten, sånn at de skal hente opp folk i havsnød utenfor den libyske kysten - for så å ta dem tilbake til Libya.

