Merkel øker tempoet i utkastelse av avviste asylsøkere

Tyskland legger opp til raskere utsendelse av avviste asylsøkere med nye tiltak som statsminister Angela Merkels regjering har foreslått.

De nye tiltakene betyr blant annet at utlendingsmyndighetene får lov til å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine.

– Hvis noen har ringt til Sudan 90 ganger og hevder å være fra Eritrea, så viser dette overfor oss at denne personen faktisk er fra Sudan, sier innenriksminister Thomas de Maizière.

Tiltakene må vedtas av nasjonalforsamlingen før de kan tre i kraft.

Onsdag kveld skulle rundt 50 afghanske statsborgere sendes hjem med et fly fra München, den tredje flygningen med avviste asylsøkere siden sent i fjor. Utsendelsene har ført til protester fra Amnesty International og opposisjonen på venstresiden i tysk politikk. Rundt 250 demonstranter møtte onsdag opp ved den internasjonale lufthavnen i München for å gi uttrykk for sin misnøye, ifølge tall fra politiet.

(NTB)