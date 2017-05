Merkel overrasket. Konfronterte Putin med forfølgelse av homofile for åpent kamera

(Dagbladet): Tysklands statsminister Angela Merkel møtte i dag Russlands president Vladimir Putin for første gang på over to år.

Møtet fant sted på Putins landssted i Sotsji ved Svartehavet, og i kulissene for samtalen lurer betente internasjonale konflikter som borgerkrigen i Syria og Russlands annektering av Krim-halvøya.

Den siste måneden har det også vært gjentatte rapporter om forfølgelse av homofile i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia. Tsjetsjenia styres med jernhånd av president Ramzan Kadyrov, som er trofast til Putin.

- Bruke sin innflytelse

Etter at første del av møtet mellom Putin og Merkel var ferdig, holdt de to en pressekonferanse. Der tok Merkel opp saken for åpen scene.

- Vi har fått negative meldinger om måten homofile har blitt behandlet i Tsjetsjenia på. Jeg ba Putin spesifikt om å bruke sin innflytelse til å lette måten homofile blir behandlet på, sa Merkel under den felles pressekonferansen.

Russland har tidligere avvist at homofile forfølges i Tsjetsjenia, og Putin-talsmann Dimitrij Peskov har tidligere uttalt at de ikke vet om noe «problem» i delrepublikken. Putin sa ikke noe eller svarte ikke noe konkret da Merkel gjentok bekymringen fra podiet i Sotsji i dag.

Merkel ønsker Putin griper inn og sikrer menneskerettighetene i Tsjetsjenia, og la også vekt på retten til å demonstrere i et sivilt samfunn, og hun nevnte også konkret Jehovas vitner, som nylig ble forbudt av russisk høyesterett.

100 skal være arrestert

Rapportene som har kommet fra landet om behandlingen av homofile har vært sjokkerende. Det er blitt rapportert om fangeleire for homofile. 100 personer skal være arrestert i Tsjetsjenia, mens minst tre skal være drept.

Ifølge avisa Novaja Gazeta, som først avslørte forfølgelsene, plukkes mistenkte homofile opp på gata, for så å fengsles.

Utenriksminister Børge Brende uroer seg over rapportene fra Tsjetsjenia. Han sendte forrige uke et brev til Europarådets generalsekretær, Torbjørn Jagland.

I brevet ber regjeringen Jagland om å ta opp temaet med Tatjana Moskalkova, Russlands sivilombud.

Dette for å få Russland til å etterforske rapportene.

- LHBTI-personer ( samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. red. anm.) er under økende press i Russland generelt, blant som følge av loven som forbyr fremme av utradisjonell seksualitet, skrev Brende i en e-post til Dagbladet i april.

Syria og Ukraina

Diskusjoner om Syria og Ukraina ble også sentrale i dag, men Putin og Merkel står langt fra hverandre i spørsmålene. Russland er president Bashar al-Assads viktigste allierte, mens Tyskland deltar i den amerikanskledede koalisjonen som støtter opprørerne mot Assad.

Et av de store stridsspørsmålene de siste ukene har vært bruk av antatte kjemiske våpen mot sivilbefolkningen i byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen der over 90 ble drept 4. april. De vestlige landene er overbevist om at Assad sto bak angrepet. Putin understreket i dag at han fordømmer angrepet.

- De som står bak må bli straffet. Men dette kan bare gjøres etter en uavhengig gransking. En løsning i Syria er bare mulig gjennom fred og under oppsyn av FN, sier han.