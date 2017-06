Merkel tordnet mot USAs mobilavlytting. Nå beskyldes Tyskland for å ha spionert på Det hvite hus

(Dagbladet): - Å spionere på venner, det gjør man bare ikke, tordnet Tysklands forbundskansler Angela Merkel da nyheten om at amerikanerne skulle ha avlyttet mobilen hennes ble kjent.

Uttalelsen ble etterfulgt av en telefonsamtale til daværende USA-president Barack Obama, der Merkel krevde svar.

Det var i 2013.

To år seinere måtte hun svelge en stor kamel, da det ble kjent at tyskerne hadde hjulpet USA med å spionere på europeiske land. Nå står tilsynelatende kamelene i kø utenfor Merkels dør.

- Spionerte på Det hvite hus

For ifølge det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel, skal Tyskland ha spionert på sine amerikanske venner i åtte år. Rettere sagt «vennene» i Det hvite hus.

Magasinet hevder å ha fått tilgang på dokumenter som viser at den tyske etterretningstjenesten BND har overvåket epostadresser, som blant annet tilhørte ansatte i Det hvite hus, mellom 1998 og 2006.

«Spionasjen» skal ha vært basert på en liste med rundt 4000 såkalte utvalgte stikkord for overvåkning. Andre mål for tyskernes etterretningsinnsamling skal ha vært det amerikanske innenriksdepartementet, samt USAs finansdepartement, skriver magasinet.

På listen finner man også menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch og romfartsorganisasjonen NASA, samt hundrevis av utenlandske ambassader og internasjonale organisasjoner, skriver NTB.

BND har ikke ønsket å kommentere opplysningene. Merkel har så langt heller ikke kommentert påstandene som framsettes av Der Spiegel.

- Trodde ikke Tyskland gjorde slikt

Hun har imidlertid tidligere avvist alle påstander om at hun kjente til at tyskerne skal ha spionert på sine allierte.

- Jeg regnet med at BND (den tyske etterretningstjenesten) ikke driver med slikt, sa Merkel da forklarte seg i en parlamentarisk høring om skandalen som ble avdekket i 2015.

Høringen involverte ifølge NTB både den amerikanske etterretningstjenesten NSA og dens tyske partnere og dreide seg om de opprinnelige avsløringene fra Edward Snowden i 2013.

Snowden-lekkasjene gjorde det kjent at USA skulle ha avlyttet telefonene til en rekke statsoverhoder i allierte land, blant dem Merkel. Avsløringene forsuret forholdet mellom USA og Tyskland betraktelig.

I 2015 este skandalen ut, da det som nevnt ble avslørt at den tyske etterretningen i årevis hadde hjulpet USA med å spionere på den franske regjeringen og EU-kommisjonen i Brussel.

Beskyldt for grov uaktsomhet

Situasjonen blir ikke noe bedre for Merkel, dersom det viser seg at de ferske påstandene om spionasje mot Det hvite hus fra 1998 til 2006 faktisk stemmer.

Forbundsdagen, det tyske parlamentet, har vedtatt å stramme grepet rundt BND og å føre strengere tilsyn med etterretningsbyrået, etter påstander om null kontroll, skriver Deutsche Welle.

Selv om Merkel ikke tok over som forbundskansler før i 2005, har den tyske regjeringen blitt anklaget for grov uaktsomhet for at de ikke har lyktes med å kontrollere etterretningstjenesten.

Under høringa i februar ga Merkel uttrykk for at hun har lite til overs for etterretning mot allierte og vennligsinnede nasjoner.

- Det er bortkastet tid og krefter, sa hun.

Merkels forgjenger Gerhard Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har heller ikke uttalt seg om de nye påstandene.