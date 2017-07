Merkels krevende balansekunst

(Dagbladet): Hun ønsker at G20-møtet skal ta lederskap og vise størst mulig enighet om de største utfordringene i vår tid, og har tett kontakt med sine forhandlere.



De voldsomme demonstrasjonene i Hamburg gjør det enda mer maktpåliggende for Merkel å komme ut med et resultat som rettferdiggjør toppmøtet, påpeker en diplomatkilde.



Samtidig står Merkel knallhardt på prinsippene om frihandel og offensiv kamp mot klimaendringene.

- Som vertsland vil vi gjøre alt for å komme fram til et kompromiss, sa Merkel da G20-møtet startet i Hamburg i dag.

- Men, la hun til, - det blir ikke enkelt.

Rører ikke Parisavtalen

For overfor en amerikansk president som trekker USA ut av internasjonale avtaler, viker ikke Merkel. Forrige uke samlet hun sine europeiske venner i Berlin til et slags fraksjonsmøte, for å sikre enigheten om å stå kompromissløst på klimaavtalen fra Paris. Merkel vil ha klimautfordringene med i sluttdokumentet fra Hamburg.

- Den globale oppvarmingen er en eksistensiell utfordring for menneskeheten. Parisavtalen kan ikke reforhandles, har Merkel uttalt før toppmøtet. Hun skal de siste dagene før G20-møtet ha ringt rundt til medlemslandene for å forsikre seg om at de står ved Parisavtalen.

Kinas president Xi Jinping sa ifølge BBC tidligere i dag at Parisavtalen er en viktig konsensus som ikke er lett å oppnå, og heller ikke bør gis opp lett.

Storbritannias statsminister Theresa May sa at det ikke kommer på tale å reforhandle Parisavtalen.

- Men jeg ser gjerne at USA leter etter måter å slutte seg til den igjen, sa hun til BBC.

Diplomatiske kilder sier til Le Monde at slutteksten kan komme til å slå fast at Paris-enigheten er ugjenkallelig. Så vil man konstatere USAs valg. Det skal også være en viss fare for at land som Saudi-Arabia og Tyrkia, begge rimelig avhengige av fossil energi, kan slå følge med USA i kravet om reforhandlinger.

Kilder nært forhandlingene i Hamburg sier til Dagbladet fredag ettermiddag at det ser ut til å gå mot en amerikansk dissens.Etter det Dagbladet erfarer, ser forhandlingene om klima til å gå mot en amerikansk dissens

Globalisering vs. proteksjonisme

Det andre store stridspunktet er handel. Trump har sagt opp handelsavtaler og vil endre reglene for verdenshandel i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Trump har flere ganger sagt at handelsavtalene er dårlige for USA, mens de tjener land som Kina. Trump er også misfornøyd med den tyske bileksporten til USA, og har latt spørsmål om økt toll henge i lufta.

På den andre siden står Merkel, som sammen med Frankrike og EU framstår som de sterkeste forkjemperne for frihandel. Under forberedelsesmøtet i Berlin i forrige uke slo Merkel fast at hun ikke tror verdens problemer kan løses gjennom proteksjonisme og isolasjonisme.

De europeiske G20-landene, samt Norge og Nederland som er invitert med i år, var enige at frihandel er en forutsetning for utvikling. Det har også land som Russland, Kina og Japan gjort. Her jobber diplomater på spreng for å finne formuleringer som også USA kan være med på. Kilder Dagbladet har snakket med, har tro på et kompromiss. Spørsmålet er imidlertid om det blir så utvannet at det kan tolkes som en Trump-seier.