«Mesterhjerne» tiltalt for å ha hvitvasket bitcoins for 30 milliarder kroner

(Dagbladet): Russiske Aleksandr Vinnik (38) er tiltalt i amerikansk rettsvesen for å ha hvitvasket over 30 milliarder kroner ved hjelp av den digitale valutaen bitcoin, melder Reuters.

21 punkter

Gresk politi beskriver russeren som «en internasjonalt ettersøkt mesterhjerne fra en kriminell organisasjon». Ifølge BBC News er han tiltalt på 21 punkter og risikerer 20 års fengsel dersom han blir funnet skyldig i hvitvasking.

Vinnik ble pågrepet ble tidligere denne uka utenfor den greske havnebyen Thessaloniki, etter begjæring fra amerikanske myndigheter.

Vinnik sto bak BTC-e, et sted for å veksle bitcoins. Påtalemakten i Nord-California mener han hvitvasket penger som stammet fra kriminalitet som datainnbrudd, ID-tyveri, svindel, korrupsjon og narkosmugling.

Ifølge anklagene «mottok» Vinnik og BTC-e de over 30 milliarder kronene i bitcoins og gjennomførte en rekke transaksjoner i USA uten å følge de riktige prosedyrene for å sikre seg mot nettopp hvitvasking og annen økokrim.

Påtalemakten mener også at Vinnik «tilegnet» seg midler fra den japanske bitcoingiganten Mt. Gox, som ble hacket og gikk under, med tap av nesten 4 milliarder kroner som resultat. Midlene, som stammet fra hackingen, ble hvitvasket gjennom BTC-e og et annet av selskapene hans, Tradehill.

Satsing mot russere

Pågripelsen av Vinnik er den foreløpig siste i en rekke amerikanskledede anslag mot russiske cyberkriminelle i Europa. Tidligere denne måneden fikk USAs justisdepartement stengt mørkt-nett-markedet AlphaBay.

USAs satsing på området ses også i sammenheng med økt satsing på å bekjempe russiske hackere, etter at etterretningen fant at Russland manipulerte fjoråretspresidentvalg i Donald Trumps favør.

Bitcoins bruker kryptografi for å holde transaksjoner sikre og skjule aktørenes virkelige navn. På den måten er det vanskelig å regulere markedet ved hjelp av vanlige metoder fra finanslivet, og av samme grunn dukker valutaen stadig opp i kriminelle transaksjoner.

Men de siste åra har økokrimpolitiet i de ulike landene blitt flinkere til å finne ut identiteten til eierne av «lommebøkene» som brukes i transaksjonene, ofte i samarbeid med eksperter.

Alle bitcoins er «merket» med såkalte blokk-kjeder, slik at de kan følges gjennom transaksjonene. Det har hjulpet politiet å finne fram til personene bak.