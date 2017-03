Mexicanerne strømmer mot Canada. På 66 dager har flere blitt stoppet enn i hele 2016

(Dagbladet): Kanadiske myndigheter har stoppet 444 mexicanere så langt i år. Det er et høyere antall enn tallene fra de tre siste årene, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at antallet for i fjor var 410, mens grensevaktene stoppet færre enn 400 i både 2015 og 2014.

Økningen i pågripelser kommer kort tid etter at Canada fjernet kravet til visum for mexicanske statsborgere. Dette for å forbedre forholdet sitt til landet.

- Å fjerne kravet vil styrke båndene mellom våre to land, og øke strømmen av reisende, idéer og firmaer mellom våre to land, stod det i pressemeldingen fra Justin Trudeaus regjering om vedtaket som trådte i kraft i desember.

Kommenterer ikke

Overfor Reuters ønsker ikke regjeringen i Canada å kommentere en eventuell politisk endring som følge av oppgangen.

Grensevaktene til landet kan i utgangspunktet kun stoppe personer de mener utgjør en fare for Canada eller dets innbyggere, eller hvis det er uklarhet rundt vedkommendes identitet.

- Det er for tidlig å trekke konklusjoner, eller å spekulere i mulige endringer på dette tidspunktet, sier Ahmed Hussen, talsmann for landets innvandrings- og flyktningdepartement, til Reuters.

Mexico-konflikt

Endringen nyhetsbyrået beskriver sammenfaller i stor grad med Donald Trumps periode som president for USA.

Trump har tidligere lovet å være svært hard med USAs ulovlige migranter. Samtidig har han også rettet hard kritikk mot Mexico.

«Aldri i de siste tiårene har forholdet mellom USA og Mexico gått gjennom et så vanskelig øyeblikk», skrev den spanske storavisa El País da Mexicos president, Enrique Peña Nieto, i januar avlyste et møte med Trump.

Øker tempoet

Dette i forbindelse med USAs presidents krav om at hans land skulle betale for den planlagte grensemuren mot Mexico.

Rundt halvparten av USAs ulovlige migranter kommer fra Mexico, ifølge NTB.

Fredag ble immigrasjonsdommere sendt til 12 ulike byer i USA for å øke tempoet på deportasjoner.