Mexico raser: Trump vil sende ulovlige innvandrere til Mexico - selv om de ikke er derfra

(Dagbladet): I dag møter USAs utenriksminister Rex Tillerson flere regjeringsmedlemmer i Mexico for å diskutere forholdet mellom de to nabolandene. Det er nok å diskutere.

På tirsdag annonserte nemlig USAs president Donald Trump og hans administrasjon nye og skjerpede direktiver for hvordan landets politimyndigheter skal forholde seg overfor ulovlige innvandrere.

Direktivene, utstedt av sikkerhetsdepartementet, senker i praksis terskelen for hvilke ulovlige innvandrere politimyndighetene i landet skal prioritere for deportasjon, ifølge The Guardian.

I realiteten legger direktivene grunnlaget for massedeportasjon av ulovlige innvandrere, skriver avisa. Det hvite hus og sikkerhetsdepartementet er uenig i den tolkningen.

Til Mexico

Direktivene inneholder også en ordlyd som kan gjøre det mulig for amerikanske myndigheter å deportere alle ulovlige innvandrere som kom til USA gjennom Mexico, tilbake til Mexico. Uavhengig av nasjonalitet.

Det vil med andre ord si at ulovlige innvandrere fra andre land i Latin- eller Sør-Amerika, kan deporteres til Mexico hvis de på veien til USA reiste gjennom landet, ifølge Reuters.

Direktivet blir kalt «fiendtlig» hos amerikanernes naboer i sør, og har fått regjeringsmedlemmer i landet til å rase.

- Vi kommer ikke til å akseptere det fordi vi ikke behøver å akseptere det, sier Mexicos utenriksminister Luis Videgaray, og legger til:

- Jeg ønsker å gjøre det ettertrykkelig klart at Mexicos regjering og det meksikanske folk ikke behøver å godta ensidige avgjørelser en regjering ønsker og pålegge en annen regjering.

I 2014 var det ifølge Pew forskningsinstitutt over 11 millioner ulovlige innvandrere i USA. Av dem var åtte millioner i arbeid. 52 prosent av de ulovlige innvandrerne, er ifølge Pew fra Mexico.

Kan gå til FN

Det standpunktet har utenriksminister Videgaray til hensikt å gjøre klart krystallklart under møtene han skal ha med flere av Donald Trumps regjeringsmedlemmer i dag. I går ankom nemlig USAs utenriksminister Rex Tillerson Mexico. I dag får han selskap av USAs sikkerhetsminister John Kelly.

Et absolutt krav fra Mexico er at USA dokumenterer en persons nasjonalitet før vedkommende blir deportert til landet, ifølge Videgaray.

- Vi har kontroll over våre grenser og vil utøve den kontrollen til det fulle, sier utenriksministeren.

Blir ikke Mexico hørt, er de beredt til å gå til FN med saken, la utenriksministeren til.

Før USAs utenriksminister landet i Mexico i går, uttrykte en rekke meksikanske senatorer misnøye med landets regjering for å avholde møter med amerikanske representanter.

- Vi kan ikke ønske representanter fra en regjering som truer vår suverenitet velkommen, sa senatoren Miguel Barbosa i går, ifølge den meksikanske avisa Informador.

Frykter «flyktningleirer»

Hvis USA skulle få sin vilje og faktisk begynt å deportere ulovlige innvandrere fra andre latinamerikanske til Mexico, kan det føre til «flyktningleirer» ved den amerikansk-meksikanske grensa, frykter meksikanere.

Det skriver den meksikanske avisa El Debate.

Og skulle USA faktisk gjøre alvor av direktivene, er ikke Mexico godt nok forberedt.

- På ingen som helst måte, sier Patrick Murphy til El Debate.

Murphy er prest og driver et herberge for migranter i den meksikanske grenesbyen Tijuana. På herberget, som heter Casa del Migrante, bor det 55 migranter fra Haiti. Flere tusen haitiere kom til Tijuana for et par måneder siden med et håp om å krysse grensa til USA og søke om asyl, ifølge El Debate.

Grensebyen ble overveldet og offentlige myndigheter sviktet, skriver avisa. Da trådte en rekke kristne organisasjoner til, og åpnet provisoriske herberger, som Casa del Migrante.

Hvis antallet migranter skulle tidobles, er byen sjanseløs.

- Vi snakker potensielt om hundretusenvis av mennesker. Se bare på haitierne i Tijuana. Det er 7000 eller 8000. Og situasjonen er allerede ute av kontroll, sier sikkerhetsanalysten Alejandro Hope til El Debate.

- Forestill deg en situasjon med ti eller 15 ganger så mange folk. Det finnes ingen ressurser til å ta dem i mot, legger han til.