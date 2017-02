Mexico vil hevne seg på Trump med mais

(Dagbladet): Den meksikanske senatoren Armando Rios Piters lovforslag er et tegn på Mexicos vilje til å svare på Trumps trusler, skriver CNN.

Truer med maisimport

- Jeg kommer til å sende et lovforslag for maisen vi kjøper i midtvesten og foreslå å bytte til Brasil og Argentina, sa Rios Piter til CNN på en anti-Trump protest i Mexico City søndag.

Man skulle kanskje ikke tro at bytte av maisprodusent er en legitim trussel mot USA.

Men USA er verdens største produsent og eksportør av mais. Og Mexico er et av landene som kjøper mest mais av USA.

I 2015 sendte amerikanske bønder mais til en verdi av 2,4 milliarder dollar til Mexico.

Senator Piter, som leder en kongresskomité for utenriksrelasjoner, sier han vil introdusere lovforslaget denne uken.

Dette er et av de første tegnene på potensiell konkret handling fra Mexico i respons til president Trumps trusler mot landet.

- Det er en god måte å fortelle dem at dette fiendtlige forholdet har konsekvenser, sier Rios Piter.

Eksperter sier at dette kommer til å bli veldig kostbart for amerikanske bønder, skriver CNN.

- Dette skaper mer enn kun økonomiske konsekvenser

Er dette en reel trussel mot USA?

- Selvfølgelig. Dette er akkurat hva vi regnet med ville skje. En handels- og immigrasjonskrig, sier professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Økonomisk institutt ved UIO.

En slik handelskrig har negative økonomiske effekter for USA og for USAs handelspartnere.

- En handelskrig er skadelig for politiske forbindelser og fredelig sameksistens. Vi kan jo bare se på situasjonen i Mexico nå, hvilke følelser som settes i sving. Det er sterkt foruroligende, dette handler om mye mer enn kun økonomiske konsekvenser, mener Ulltveit-Moe.

Maisbøndene mister et stort marked. Det betyr enten lavere volum, lavere pris, eller begge deler. Lønnsomheten til maisbøndene vil rammes, og de vil - og bør - klandre Trump for dette.

- Mexicos initiativ formidler på en veldig konkret måte hva som blir konsekvensene av et slikt handelskrigforløp som Trump har satt i gang med den typen tiltak han lanserer, sier Ulltveit-Moe.

Hun tror at et slikt lovforslag kan gå gjennom.

- Med tanke på stemningen i Mexico, kan det fort vise seg at ethvert tiltak som kan straffe USA, kan få stor oppslutning.

NAFTA-avtalen

Trump ønsker som kjent at Mexico skal betale for den mye omtalte muren, og har truet med skatt på meksikansk import fra 20 til 35 prosent.

NAFTA NAFTA er en frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexico som trådte i kraft i 1994.

Store norske leksikon

Han vil også reforhandle NAFTA. Han skylder på handelen med Mexico for den reduksjonen industriarbeidsplasser som USA har opplevd over de siste tiårene. Argumentet er at en flom av produksjonsjobber forsvinner til Mexico.

En kongressrapport viser at det ikke er sant, skriver CNN.

- Det kommer enn så lenge ikke klart frem om dette lovforslaget vil innebære et brudd på NATFA-avtalen. Men det ser jo heller ikke ut som om Trump har tenkt å respektere denne avtalen, slik at det vil være vanskelig å kritisere Mexico for slike initiativ, påpeker Ulltveit-Moe.

Så er spørsmålet hvordan Trump tar dette videre, om han tar til fornuft.

- Man kan jo håpe at kongressen gjør det de kan for å begrense skaden av hans presidentordre. Men presidenten har ganske så frie tøyler når det kommer til handelspolitikk, sier hun.

Hun håper USA og verden ser hvor ødeleggende dette er. Det er mange politiske strømninger i verden som går i samme retning som Trump.

- Jeg håper at de som har sympati med disse ser hvilke ødeleggende spiraler han setter i gang, sier Ulltveit-Moe.