Michelle (20) dømt til 15 måneders fengsel for å ha oppfordret kjæresten til selvmord: - Det var hennes plan

(Dagbladet): I en oppsiktsvekkende rettssak i Massachusetts, USA, har en ung kvinne blitt dømt for uaktsomt drap. Michelle Carter (20) sendte flere meldinger til kjæresten med meldinger hvor hun oppfordret til selvmord.

Carter var 17 år på tidspunktet, mens kjæresten Conrad Roy var 18. Carter ble dømt for ugjerningen i juni, og i dag ble rettsmøtet om straffeutmålingen for 20-åringen holdt i Taunton i delstaten Massachussetts.

Den unge jenta satt på tiltalebenken med tårer i øyene. Aktoratet ba om at 20-åringen får mellom sju og tolv år i fengsel.

Hennes forsvarsadvokat, Joseph Cataldo, argumenterte for at Carter burde få fem års prøvetid for det uaktsomme drapet. Strafferammen er på 20 år.

- En talentfull ung dame

Dommer Lawrence Moniz besluttet at Carter får en fengselsstraff på 2,5 år, men at hun trolig vil ha rett på prøveløslatelse etter 15 måneder.

Michelle Carters forsvarer Joseph Cataldo opplyste på stedet at han kom til å anke saken, og soningen til Carter blir dermed utsatt. Cataldo argumenterte blant annet med at det ikke finnes rettspraksis på i hvilken grad tekstmeldinger og Facebook-meldinger kan ha påvirket.

- Dette er en tragedie for begge familier. Etter min mening har verken Carters alder, hennes mentale tilstand eller modenhet, noe særlig å si. Hun var en talentfull ung dame og jeg tror hun var klar over hva hun gjorde, sa dommer Moniz før han leste opp beslutningen under dagens rettsmøte.

I 2014 sendte Carter en overveldende mengde meldinger til sin kjæreste, hvor hun oppfordret ham til å drepe seg selv.

Carter og Roy møttes i Florida i 2012. Deres forhold skal i stor grad ha bestått av tekstmeldinger og e-poster.

- Tida er inne

Carter var 17 år da hun sendte Roy titalls av meldinger som oppfordret ham til å ta sitt eget liv i juli 2014.

Roy (18) ble funnet i bilen sin på en parkeringsplass. Han døde av karbonmonoksidforgiftning.

- Jeg trodde du ville gjøre dette. Tida er inne, og du er klar, du trenger bare å gjøre det, skrev Carter i en av meldingene dagen han døde.

En av de viktigste bevisene for at Carter ble dømt, var én konkret meldingsutveksling som fant sted like før Conrad Roys død.

Der skrev han:

«Jeg går ut av lastebilen».

«Kom deg tilbake inn i lastebilen», skrev hun.

Like etterpå døde han av karbonmonoksidforgifting, og retten mener Carters siste melding var en medvirkende årsak til at Roy døde.

- Sørgende kjæreste

Under dagens rettsmøte argumenterte blant annet Roys nære familie og mente Carter er samvittighetsløs og at hun brukte deres sønn i et spill for at hun selv skulle føle seg bra.

Påtalemyndigheten har argumentert med at Carter presset kjæresten til å ta sitt eget liv fordi hun var desperat etter oppmerksomhet og sympati fra klassekamerater, og at hun ønsket å spille rollen som sørgende kjæreste.

Aktor Maryclare Flynn fortsatte den knallharde argumentasjonen i sluttinnlegget før straffeutmålingen i kveld.

- Hun har ikke vist noe anger og ikke tatt noe ansvar.

- Hadde ikke politiet stoppet henne hadde hun fortsatt spillet som sørgende kjæreste for alltid, sa Flynn.

- Det var hennes plan

Roy skal ha slitt med psykiske problemer selv. Flynn argumenterte i retten med at Carter var en løgner og at hun løy til både foreldre og terapeut.

- Hva kan være mer alvorlig at en 18 år gammel talentfull mann dør?

Flynn fortsatte:

- Det var hennes plan at han skulle dø. Det var hun i den andre enden som ba ham gå tilbake i bilen. Hun sa hun ikke visste hvordan hun skulle ringe folk for hjelp.

- Hun kunne bare sagt: «Kom deg ut av bilen», sa Flynn.

- Ikke en fare for samfunnet

Hennes forsvarer Joseph Cataldo ba om femårig prøvetid under psykiatrisk tilsyn for sin 20 år gamle klient.

- Hun er ikke en fare for samfunnet. Dette er uvanlige hendelser for disse to. Begge slet med mentale problemer på tidspunktet, sa han.

- Hun slet på det tidspunktet og hun har aldri vist slik oppførsel etterpå. Det vil trolig heller aldri skje igjen, sa forsvareren.

Forsvareren hadde tidligere argumentert med at Roy hadde en historie med depresjon og selvmordsforsøk, og at han var fast bestemt på å avslutte sitt eget liv.

- Forstår ikke hvorfor du ikke gjør det

Advokaten sa at Carter først prøvde å snakke Roy ut av det og oppfordret ham til å oppsøke profesjonell hjelp.

En psykiater som vitnet for forsvaret under hovedforhandlingene, Dr. Peter Breggin, sa at Carter led av depresjon. På tidspunktet for Roys dødsfall tok Carter et antidepressivt medikament. Ifølge Breggin påvirker denne medisinen frontallappen som styrer empati og beslutningstaking.

Breggins mener at Carter var i en slags vrangforestilling om at hun alene kunne hjelpe Roy å finne veien til himmelen, og at hun ville ta vare på familien hans.

Aktoratet fokuserte derimot på den lange rekken av tekstmeldinger som Carter sendte til Roy i dagene før han døde. Aktoratet hevdet at tekstmeldingene støtter deres påstand om at Carter forårsaket Roys død.

- Du kan ikke tenke på det. Du må bare gjøre det. Du sa at du skulle gjøre det. Jeg forstår ikke hvorfor du ikke gjør det, skrev hun dagen før selvmordet.