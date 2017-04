Mike Pence med overraskende besøk til den nordkoreanske grensa

(Dagbladet): Samtidig som forholdet mellom Nord-Korea og verden er på sitt mest anspente på lenge, er USAs visepresident Mike Pence på besøk i Asia for å forsikre allierte land i regionen om at USA står ved deres side.

Pence fløy i går til Seoul. I natt gjorde han imidlertid et overraskende besøk. Først landet visepresidenten på militærbasen Camp Bonifas nord i Sør-Korea, der han møtte koreanske militærledere.

Militærbasen ligger like ved den demilitariserte sonen, mellom Nord- og Sør-Korea. CNN og flere andre medier melder at Pence vil reise til den demilitariserte sonen etter besøket på militærbasen.

Besøket var ikke annonsert på forhånd. Pence skal selv ha et ønske om å se med egne øyne hvordan situasjonen er og få informasjon fra militærpersonell på stedet.

Han skal også besøke T2-bygget. Det lille blå bygget på grensa der sørkoreanske og nordkoreanske soldater står bare noen meter fra hverandre.

Strengt bevoktet

Grensa mellom Nord- og Sør-Korea er den best bevoktede i verden. Trukket langs den 38. breddegrad, 250 kilometer lang, og omlag fire kilometer bred.

Grensa er strengt bevoktet av både nordkoreanske og sørkoreanske soldater.

Området er det eneste felles møtepunktet for befolkningen og politikere i Nord-og Sør-Korea i konflikten som er pågått siden 25. juni 1950.

Mens Pence var på flyet på vei til Sør-Korea, gjennomførte Nord-Korea en mislykket missiltest i den østlige byen Sinpo.

- Missilet sprengte nesten umiddelbart. Vi undersøker fortsatt hva slags missil det var, skrev den amerikanske stillehavskommandoen i en melding natt til søndag.

- Provokasjon

- Provokasjonen i dag morges fra nord er bare den siste påminnelsen om risikoen som hver og en av dere står overfor hver eneste dag for å forsvare friheten til folket i Sør-Korea og for å forsvare USA i denne delen av verden, sa Pence da han spiste påskemiddag med representanter for de utplasserte amerikanske styrkene søndag.

Missiltesten kom ikke som noen overraskelse, ifølge en amerikansk rådgiver som følger Pence på reisen. Trolig eksploderte raketten etter 4–5 sekunder, og både amerikanske og sørkoreanske myndigheter har stemplet den som mislykket.

I en melding fra USAs forsvarsminister James Mattis het det at president Donald Trump og hans team er kjent med den mislykkede rakettoppskytingen.

- Presidenten har ingen ytterligere kommentarer, heter det i uttalelsen.

Visepresident Mike Pence er i skrivende stund på vei til Sør-Koreas hovedstad Seoul, og Pence og Trump skal ha snakket sammen etter oppskytingsforsøket.

Økt spenning

De siste dagene har spenningen mellom Nord-Korea, Kina, Japan og USA vært stor. Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre «strategiske provokasjoner» i løpet av kort tid.

USA har 30 000 soldater i Sør-Korea og nylig ble rakettforsvarssystemet THAAD utplassert i landet.

Forsøket kommer dagen etter at Nord-Korea har feiret 105-årsdagen til landets første leder og grunnlegger Kim Il-sung, en dag kjent som «Solas dag».

Under en militærparade i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang i går viste diktator Kim Jong-un fram noen av landets våpen.

Nord-Korea har selv varslet atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon, etter at USA beordret flere krigsskip om å sette kursen mot havområdene utenfor Nord-Korea.

Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.