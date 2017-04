Milan (18) gledet seg til Sydney-tur. Først på flyet oppdaget han den gedigne tabben

(Dagbladet): Milan Schipper (18) fra Nederland hadde flybillettene klare og hadde pakket reisesekken med sommerklær - klar for «backpacking» på østkysten av Australia.

Men turen gikk alt annet enn som planlagt for 18-åringen fra byen Vaassen.

Blid og fornøyd satte han seg på flyet til Sydney i Australia, og sjokket var derfor stort da han landet i en langt kaldere by - nemlig Sydney i Nova Scotia, Canada.

Skjønte det var noe galt..

- Jeg trodde at jeg var på vei til Australia, men så endte det litt annerledes, sier Milan Schipper til CBC News.

Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med mannen, uten å lykkes.

Det var da han mellomlandet i Toronto, at Schipper skjønte at noe var galt. Særlig da han så Air Canada-flyet som skulle ta ham til siste stopp - Sydney. I tillegg så han at flyet gikk i feil retning på verdenskartet.

- Jeg så at flyet fløy mot høyre, og ikke venstre. Det var da jeg skjønte at det var til en annen by med navn Sydney, sier Milan og fortsetter:

- Det var helt forferdelig. Jeg bannet inni meg i ti minutter. Men det var ingenting jeg kunne gjøre, ettersom jeg allerede var oppe i lufta, sier han til CBC News.

Faren lo

I ryggsekken hadde han pakket kun for tropiske temperaturer, og var dermed ikke forberedt på snø og to minusgrader i Canada.

18-åringen fra Nederland kontaktet personalet på flyplassen i Sydney i Canada og forklarte situasjonen. De booket om turen hans - hjem til Nederland. Da han var hjemme igjen, ble han plukket opp av en litt fortvilt far.

- Han syntes synd på meg, og tenkte nok at det er kun jeg som kan gjøre sånne ting. Han lo også - som mange andre har gjort, sier Milan Schipper.

Forrige uke opprettet Milan en egen GoFundMe-side - en side der man kan donere penger til ulike formål. Målet er fortsatt å komme seg til Sydney - bare til riktig land.