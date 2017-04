Militærfly styrtet vest for Cuba

(Dagbladet): Ifølge den cubanske TV-kanalen NTN24 og britiske Daily Mail skal flyet ha krasjet i et område nær Pinar Del Rio på Cuba.

Nyhetsbyrået AP skriver at det dreier seg om et militærfly, og at åtte personer ombord skal ha mistet livet.

Ifølge avisa El Horizonte er flyet av typen Antonov-26 fra det cubanske flyselskapet Aerograviota.

Den cubanske nettsiden Cibercuba skriver at de har vært i kontakt med flyselskapet:

- Vi har fått en bekreftelse på styrten fra flyselskapets kontor på Cuba, og dessverre kan også vi bekrefte at det finnes omkomne, skriver Cibercuba.

Tidligere rapporterte lokale medier at et passasjerfly med plass til 39 personer ombord hadde forsvunnet fra radaren.

(NTB/Dagbladet)