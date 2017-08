Millionlønn for å dele ut gaver til gode formål

(Finansavisen): Finanstilsynet har gitt totalt 31 stiftelser konsesjon som sparebankstiftelser, og disse har verdier for 47,3 milliarder kroner.

De deler for eksempel ut uniformer til janitsjaren og har med sjekker til fotballklubben.

Halvparten av stiftelsene har lønnskostnader på mer enn 800.000 kroner. Disse har mer enn et halvt årsverk ansatt – noen har flere, skriver Finansavisen i dag.

Med lave inntekter på kapitalbasene blir også sjefenes lønninger svært synlige. Flere uttaler at de har vurdert – eller vil vurdere – lønnen.

To sjefer

Med 130 millioner DNB-aksjer er Sparebankstiftelsen DNB den største av stiftelsene, og den med flest ansatte. Milliardinntektene gjør lønnskostnadene små, og det er i de mindre stiftelsene de store utslagene kommer.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har en administrasjon med både en direktør og en kultursjef. Til sammen hever de en lønn på 2,4 millioner kroner.

Konstituert daglig leder Pål Fidjestøl, tidligere kultursjef, forklarer at det er spesielle årsaker til at stiftelsen kommer høyt opp på Finansavisens oversikt. Blant annet er at prognosene for stiftelsen har endret seg fordi forutsetningene omkring kapitalkrav er annerledes.

– Vi hadde en oppbemanning for fem år siden ettersom vi trodde oppkapitaliseringen ville gå raskere. I tillegg hadde vi en overlappingssituasjon ved at adm. direktør hadde ganske kort funksjonstid, sier Fidjestøl til Finansavisen.

Hans sjef ble nylig pensjonist, og Fidjestøl sier lønnskostnadene skal opp til vurdering i forbindelse med ansettelse av ny adm. direktør.

Lønnskostnader er ikke tema?

– Vi har daglig leder i full stilling, og det gjør at vi har noe høyere kostnad enn mange av de andre som har reduserte stillinger. Vi har et stort distrikt geografisk, og styret besluttet i forbindelse med rekrutteringen at de ønsket en full stilling. Ellers har vi normale kostnader, sier daglig leder Gunnar Skeie i Sparebankstiftinga Hardanger til Finansavisen.

Lønnskostnadene der er på 1,4 millioner kroner, hvorav knappe 1 million er lønn og annen godtgjørelse for daglig leder. Han sier organisasjonen følger med på kostnadsnivået i de andre stiftelsene.

– Jeg har ikke oppfattet at det er noe ønske om å gjøre noe med våre lønnskostnader, sier daglig leder Gunnar Skeie til avisen.

1,8 mill. for å dele ut 3,1 mill.

Sparebankstiftelsen Tingvolls største utgift er 1,8 millioner i lønnskostnader, som går til å dekke ett årsverk og styrerhonorarer.

I 2016 ble delt ut «bare» 3,1 millioner kroner i gaver, som blir puslete sammenlignet med lønnskostnadene. I vår ble dette økt til 5 millioner kroner.

Flere økonominyheter

iPhone 8 blir forsinket?