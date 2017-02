Milo Yiannopoulos går av som Breitbart-redaktør etter skandaleopptak

(Dagbladet): Den profesjonelle provokatøren og etter hvert så kjente skribenten og foredragsholderen Milo Yiannopoulos trakk seg tirsdag fra sin stilling som teknologiredaktør i ytre-høyre mediehuset Breitbart.

32-åringen er i løpet av det siste året blitt en svært kjent støttespiller av Donald Trump, og en kjæledegge for den såkalte alt-right-bevegelsen (alternative høyre). Etter at et klipp fra podcasten «The Drunken Peasants» fra januar ble spredd av politiske motstandere i helga, har Yiannopoulos opplevd et voldsomt trykk.

I podcastet diskuteres blant annet pedofili og menn som har forhold til mindreårige gutter.

Here is the uncut 5 minute video of Milo Yiannopoulos advocating for Pederasty involving "13 Year old" and "older men." HIS WORDS.@Mschlapp pic.twitter.com/mAgmfpuyvu — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) February 20, 2017

I går skrev Dagbladet at han hadde mistet plassen som foredragsholder på den prestisjetunge CPAC-konferansen og en svært lukrativ bokkontrakt med forlaget Simon & Schuster som følge av opptaket. Dagbladet viste også til rapporter om at at flere av kollegene hans i Breitbart ville ha ham fjernet fra mediehuset.

- Sier noen ting jeg ikke mener

På en pressekonferanse i dag, erklærte den svært kontroversielle aktivisten at han trekker seg fra stillingen.

- Jeg er en homofil mann, og et offer for barnemishandling. Da jeg var mellom 13 og 16, tok to menn på meg på måter de ikke burde. En av de mennene var prest.

Slik startet Yiannopoulos pressekonferansen tirsdag. Han sier han aldri så på seg selv som et overgrepsoffer da, men at han er det. Han sier han utviklet svart humor og en lidenskap for å sjokkere.

- Jeg sier noen ting (i podcasten) som jeg ikke mener og som ikke er representative for mine holdninger. Mine erfaringer som offer fikk meg til å tro at jeg kunne si hva jeg ville om dette temaet, sier han.

Han sier han avskyr voksne som seksuelt misbruker mindreårige, og at han er vettskremt av pedofili. Han sier han beklaget til andre overgrepsofre dersom hans «personlige måte å takle det som skjedde» med ham har skadet noen.

- Min arbeidsgiver Breitbart News har stått ved min side da andre har sviktet. De har tillatt meg å bære fram konservative og libertarianske ideer til grupper som ellers aldri ville ha hørt det. Det vil være feil om mine dårlige valg av ord skal ødelegge for mine kollegers viktige rapportering. Derfor trekker jeg meg i dag fra Breitbart med umiddelbar effekt. Avgjørelsen er min alene, sier han.

- Jeg har aldri noensinne beklaget meg, sier Milo, men gjør det denne gang og sier at han angrer på det han sa. Samtidig uttalte han at han vil lansere et nytt nettsted og fortsette sin foredragsturné.

Skandaleopptak

Yiannopoulos hadde redaktørstilling i det ultrakonservative mediehuset Breitbart, der Trump-rådgiver Steve Bannon inntil nylig var toppleder.

Det var det konservative nettstedet som i helga fant fram og la ut videoene av podcastinnspillingen fra i fjor.

I videoen blir mannen bak artikler som «Prevensjon gjør kvinner lite attraktive og gale» og «Ville du helst ønsket at barnet ditt hadde feminisme eller kreft?» intervjuet til podcasten «The Drunkten Peasants». Diskusjonen går blant annet om voksne menn som har forhold med gutter så unge som 13 år. Mange tolker videoen som at 32-åringen - som selv er åpent homofil - forsvarer pedofili, samtidig som han kritiserer ideen om seksuell lavalder.

En av de andre gjestene mener de høres ut som han breskriver preste-overgep, hvorpå Yiannopoulos svarer:

- Jeg er takknemlig for fader Michael. Jeg ville aldri vært så god til oralsex hvis det ikke var for ham.

- Misforstår pedofili

De andre gjestene presser Yannopoulos på hvorvidt han forsvarer pedofili. Han mener at ikke alle forhold mellom unge gutter og menn er kategorisert som pedofili og sier det avhenger av hvor «seksuelt modne» de unge guttene er.

- Dere misforstår hva pedofili betyr. Pedofili er ikke å være seksuelt tiltrukket til noen som er 13 år gamle - som er seksuelt modne. Pedofili er tiltrekkelse til barn som ikke har nådd puberten, sier han.

Mystisk norgesbesøk

Yiannopoulos er fra før blitt kraftig kritisert for kommentarer om transpersoner, muslimer, feminister, innvandrere og homofile. I fjor ble han også blokkert fra Twitter etter å ha sendt en rekke sjikanerende meldinger til skuespiller Leslie Jones. Hun skulle spille en rolle i en ny versjon av «Ghostbusters» med bare kvinner i rollene, og Twitter mente Yiannopoulus var ansvarlig for rasehetsen Jones fikk mot seg på det sosiale mediet.

Yiannopoulos' karriere startet med å «trolle» på internett, og han er kjent blitt for å sjikanere feminister, overvektige og det han kaller «stygge mennesker».

Mange i den såkalte alt-right-bevegelsen - ei gruppe konservative menn som på nettet jevnlig poster rasistiske, homofobiske og kvinnefiendtlige innlegg - har trykket ham til sitt bryst, men nå har flere snudd ham ryggen.