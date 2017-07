Mina Mari om da sønnen på 14 måneder svelget et spinner-batteri: - Den lengste timen i mitt liv

(Dagbladet): Klokka 18.00 lørdag var alt ved det normale hjemme hos familien Holmquist på Ski, bortsett fra én detalj.

Sønnen Elliot (14 måneder) var uvanlig stille.

- Det er sjelden et godt tegn, så mannen min gikk bort for å se se hva det var, sier mor Mina Mari Skilbred Holmquist, og legger til at de fort fant en demontert spinner tilhørende et av Elliots eldre søsken.

Den manglet ett lite lithium-batteri.

- Vi begynte å lete, men fant det ikke. Vi fant bare beholderen - en runding med LED-lys. Mannen min hadde lest en sak om en person som hadde svelget et lignende batteri, og der batteriet hadde begynt å etse inne i magen, sier Holmquist til Dagbladet.

Dramatisk time

Etter en kjapp diskusjon, fant familien ut at de ikke kunne ta noen sjanser.

De ringte Giftinformasjonen, og så 113, hvorpå en ambulanse og et lufthelikopter rykket ut for å hente Elliot. Vel framme på Ahus viste en røntgenundersøkelse at mistanken til foreldrene stemte.

Batteriet befant seg i magesekken til det 14 måneder gamle barnet.

- Det var den lengste timen i mitt liv, sier Holmquist om den påfølgende operasjonen på barnekirurgisk avdeling Ullevål sykehus.

Takker helsevesenet

I løpet av den trodde legene flere ganger at de hadde funnet batteriet, ifølge mora.

Det viste seg, ifølge Holmquist, å være blåbær som sønnen hadde spist tidligere på dagen. Til sist fant de imidlertid det de lette etter.

- Jeg er evig takknemlig. Alle ledd var helt fantastisk, og jeg har ikke andre ting å si enn at jeg følte meg utrolig godt ivaretatt, sier mora.

Holmquist forteller om en sønn som er tilbake i toppform, og er svært fornøyd med hvordan Helse-Norges ansatte taklet situasjonen.

Samtidig ønsker hun å advare andre småbarnsforeldre mot faren slike spinner-batterier kan utgjøre - dersom spinneren har en løs del som gjør at den enkelt kan demonteres.

Giftinformasjonen advarer sterkt mot slike knappcellebatterier som finnes inne i spinnere med LED-lys, og forbrukerrådet advarer mot å kjøpe spinnere av gateselgere.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om at spinnere skal være CE-merket i tillegg til merking om at den ikke egner seg for små barn.

Alvorlige etseskader

- Dette er noe vi har forsøkt å sette søkelys på før. Disse batteriene er skumle. Når barn svelger slike kan det skje alvorlige etseskader i spiserøret, sier Mari Tosterud ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at Giftinformasjonen har fått mange henvendelser vedrørende knappcellebatterier, men det registreres ikke hvor batteriene stammer fra. Dermed kan hun ikke fortelle om de har fått flere henvendelser angående spinnere.

I 2016 mottok Giftinformasjonen et rekordtall på 210 henvendelser angående knappcellebatterier. Foreløpig ser det ut til å ligge likt an i år.

- Ofte kan foreldre finne en leke hvor batteriet har forsvunnet. Jeg hadde ikke tatt noen sjanser - ring legevakten, sier hun til Dagbladet.

Ingen dramatiske symptomer

Det er viktig å finne ut av hvor batteriet ligger. Det er mindre risiko om batteriet har funnet veien ned til magesekken.

- Setter batteriet seg i spiserøret kan det ha alvorlige konsekvenser. Det som er skummelt er at barnet behøver ikke gi uttrykk for at han eller hun har vondt. Kanskje barnet blir litt stille, er litt uvel eller utilpass. Men hvem har ikke hatt småbarn som blir litt kvalm en gang i blant?

Siden det ikke er noen dramatiske symptomer er det viktig å passe på. Batteriet kan gi alvorlige etseskader i spiserøret, og det trenger ikke ta mer en noen timer før det har blitt alvorlig skade.

- Foreldre må være nøye med hvilke leker de gir til barna, spesielt når de er i "putte i munnen"-alderen. Unngå leker hvor batteriet er lett å ta ut, sier Tosterud.

Ring Giftinformasjonen om du er i tvil om hva du skal gjøre eller om du har spørsmål. Giftinformasjonen kan nås hele døgnet på 22 59 13 00.

Ikke kjøp av gateselgere

Maren Van Buren Struksnæs, pressekontakt ved Forbrukerrådet, forteller at Forbrukerrådet ikke har fått inn henvendelser angående slike spinnere.

Forbrukerrådet har generelle råd for kjøp av leker, og hun råder foreldre sterkt til å kjøpe leker i lekebutikker.

- Ikke kjøp av gateselgere eller på markeder. Myndighetene har lite oversikt over varene her. Det kan inneholde farlige stoffer eller være av dårlig kvalitet.

Hun råder også foreldre til å sjekke at leken er merket med «CE». Dette er produsentenes garanti for at leken overholder EUs kvalitetskrav.

- Ta anbefalinger og advarsler alvorlig, spesielt for leker for barn under tre år. Det er ekstra strenge krav for disse lekene, sier Struksnæs til Dagbladet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har heller ingen statistikk på skader ved bruk av fidget spinnere, men har frem til nå ikke mottatt noen informasjon om at det har skjedd farlige eller uønskede hendelser med fidget spinnere i Norge.

Populær leke

Leken har blitt utrolig populær, og man får kjøpt spinners mange steder. Et kjapt google-søk viser at spinnere blir solgt mange steder i Norge, blant annet Elkjøp og Nille.

- De har solgt ekstremt bra. Produktet er både CE-merket og merket med at det ikke må benyttes av barn under tre år, sier Hilde Karlsrud, teamleder og kategorisjef i Nille.

Nille har hatt både med og uten lys, og Karlsrud tror at det ikke skal være så lett å plukke en spinner fra hverandre.

- Men det kan nok falle av en bit hvis man herjer med dem, spesielt kanskje de med hull. Vi vurderer nå å ta inn spinnere som er helt tette, sier Karlsrud.

Hun anbefaler at barn under 3 år ikke leker med en slik spinner.

Selger spinnere med LED-lys

- Årets store farsott blant den yngre garde, de såkalte spinnerne, er et produkt også våre kunder har plukket med seg i sommer. Totalt sett har vi nok solgt et sted mellom 30 til 35 000 slike så langt, skriver Øystein A. Schmidt, kommunikasjonssjef ved Elkjøp, til Dagbladet i en e-post.

To av modellene deres har LED-lys. Disse er CE-merket og kommer med en tekst der det opplyses om at produktet ikke passer for barn under tre år.

Mamma Holmquist forteller at spinneren de hadde hjemme var bestilt på nett, mest sannsynlig fra Ebay. Leken har gått i søpla, men når hun tenker seg om tror hun at den ikke var CE-merket.

Krav til spinnere En fidget spinner er etter DSBs vurdering et leketøy, beregnet på barn over tre år. Produktet må oppfylle kravene i leketøyforskriften og relevante standarder. Det skal foreligge teknisk dokumentasjon og samsvarserklæring, og produktet skal være CE-merket.

Alle som skal produsere, importere eller selge fidget spinnere på det norske markedet har ansvar for at produktene er sikre og i samsvar med gjeldende krav. Barn er en særskilt sårbar forbrukergruppe. For eksempel er det krav om at leketøy ikke skal ha små løse deler som kan forårsake kvelning.

Når det oppdages produkter som er farlige eller som ikke oppfyller kravene i regelverket kan DSB følge opp og iverksette tiltak.

Små barn må ha solide leker, som tåler å bli kastet, bitt og revet i uten å gå i stykker. Kjenn på leken før du kjøper den. Sørg for at små deler er godt festet. For å unngå kvelningsfare skal alle deler på en leke beregnet på små barn helst være minst fem centimeter i diameter, altså større enn en golfball.

Leker som ikke egner seg for små barn skal være merket med advarsel skrevet på norsk. Se an forhandleren og kjøp kun leketøy fra seriøse forhandlere hvor betjeningen i butikken kan gi deg informasjon og veiledning.



Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap