Det skriver Fædrelandsvennen

Politiadvokat Stine Wassbrekke Gjøsund sier til avisen at det dreier seg om tre ulike hendelser.



Gutten, som ble anmeldt i fjor høst, erkjenner ikke straffskyld. Saken er fortsatt under etterforskning.

- Jeg har oppfattet at tilnærmelsene i begynnelsen ble oppfattet som bagateller, men at ting har eskalert utover høsten, sier lensmannen på stedet, som understreker at dette ikke dreier seg om voldtekt.

(NTB)