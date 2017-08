Minst 20 drept i selvmordsangrep mot moské i Afghanistan

Minst 20 mennesker ble tirsdag kveld drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Herat vest i Afghanistan, opplyser lokale myndigheter.



I tillegg er over 30 mennesker såret, opplyser Jailani Farhad, talsmann for provinsens guvernør, til nyhetsbyrået DPA.

Han sier at bomben gikk av inne i Jawadia-moskeen i Herat by, og at dødstallet kan komme til å stige.

Andre kilder har opplyst at eksplosjonen kan ha vært forårsaket av en bilbombe som gikk av ved moskeens inngang. Det blir også oppgitt at flere personer trolig deltok i angrepet.

En talsmann for et sykehus i byen bekrefter at over 20 drepte og over 30 sårede er brakt til sykehuset. Afghanistans innenriksdepartement har så langt kun bekreftet at ti personer er såret, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ingen gruppe hadde tirsdag kveld meldt at de sto bak angrepet.

Angrepet skjedde dagen etter et angrep på Iraks ambassade i Kabul. IS hevdet å stå bak angrepet, som krevde to liv.

Herat-provinsen ligger like ved grensen til Iran. Sjiamuslimene er i minoritet i Afghanistan. De har de siste månedene kommet i en stadig mer utsatt posisjon, ikke minst på grunn av trusselen fra den ytterliggående sunnimuslimske gruppa IS, som stort sett opererer øst i landet. IS begynte å angripe sjiamuslimer og moskeer i Afghanistan for cirka ett år siden.

(NTB)