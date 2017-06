Minst 20 drept og 50 skadet i bombeangrep mot bank i Afghanistan

(Dagbladet): Nesten 30 mennesker er drept og rundt 60 personer er såret etter et bilbombeangrep mot en bank i Helmand-provinsen sør i Afghanistan.

Det opplyser provinsguvernøren Hayatullah Hayat til Washington Post.

Angrepet mot bankfilialen skjedde torsdag mens sivile og militære tjenestemenn sto i kø for å få lønningene sine i provinshovedstaden Lashkar Gah.

Haji Moladad Tobagar, helsedirektør i Lashkar Gah, forteller til Associated Press at sykehuset hans behandler over 60 personer for skader.

Angrepet omtales som et selvmordsangrep. Deretter skal det ha oppstått skuddvekskling, ifølge Mohammad Karim Atal som er medlem av provinsrådet i Helmand, melder NTB.