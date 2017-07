Minst 24 drept i selvmordsangrep i Kabul

Minst 24 personer er drept og 42 skadd i et selvmordsangrep i et nabolag i Kabul i Afghanistan mandag morgen, melder nyhetsbyrået AFP. Tallet kan fortsatt stige.

Lokalt politi opplyser at det dreier seg om en bilbombe, og at den ble detonert i et nabolag av Kabul der det hovedsaklig bor sjia-muslimer, ifølge BBC.

- Politisk aksjon

- Bilbomben traff en buss med ansatte fra gruvedepartementet i rushtrafikken, sier talsperson ved innenriksdepartementet Najib Danish, ifølge NTB.

Eksplosjonen fant sted like ved huset til en regjeringssjef, Mohammad Mohaqiq, ifølge BBC. En talsmann for politikeren har sagt til nyhetsbyrået Afp at «vi antar bilen ønsket å nå Mr. Mohaqiqs hus, men ble stoppet av vakter».

Målet med angrepet var en buss som var fylt opp med ansatte fra Gruve- og oljeministeriet, ifølge etterretningskilder Al Jazeera har vært i kontakt med.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for aksjonen. Taliban og terrorgruppa Den såkalte islamske staten (IS) er de som har stått bak flest terroraksjoner i Kabul. Hovedstaden har opplevd en rekke terrorangrep de siste månedene.

Stadig flere drepte

Så langt i år er 1662 sivile blitt drept og over 3500 såret i Afghanistan. 20 prosent av de drepte mistet livet i hovedstaden, ifølge BBC.

Antall drepte er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.

(NTB/Dagbladet)