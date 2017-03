Minst 40 personer så overgrep av tenåringsjente direkte på Facebook. Ingen kontaktet politiet

(Dagbladet): Politiet i Chicago leter etter seks personer som er mistenkt for å ha vært involvert i et seksuelt overgrep mot ei 15 år gammel jente, skriver CNN.

Overgrepet ble sendt direkte på Facebook og minst 40 personer skal ha sett på videooverføringen på et tidspunkt.

Opprørt politisjef

Ingen av dem som så overgrepet meldte fra til politiet. Det bekymrer politisjef Eddie Johnson.

- Det som er enda mer opprørende enn at de gjorde dette, var at så mange så på uten å ta opp telefonen og ringe 911, sier Johnson til WGNTV.

Videoen viser fem eller seks mannspersoner, noen av dem sannsynligvis mindreårige, begå seksuelle overgrep mot tenåringsjenta.

Politiet ble kjent med videoen da jentas mor kontaktet politiet mandag, fortalte dem at datteren hadde vært borte siden søndag og viste dem bilder fra videoen.

Jenta ble siden funnet og gjenforent med familien og mottar nå behandling på sykehus.

Flere av gjerningspersonene lar seg identifisere på videoen og jenta kjente minst én av dem.

Ifølge Chicago Tribune er en mindreårig gutt pågrepet.

Hadde besøkt onkelen

Jenta forsvant etter å ha vært på besøk hos onkelen Reginald King søndag kveld. Han sier at han er overbevist om at gjerningspersonene er en del av en gjeng lokale «bøller», som har terrorisert nabolaget Lawndale i Chicago.

- Jeg får vondt langt inn i sjelen fordi jeg var en av de siste som så henne. Jeg vil forsikre meg om at dette aldri skjer med noen andres barn, og hvis det starter med å ta denne gruppen, så vil jeg gjøre det til mitt livsmål, sier King.

Ifølge politiet er jenta i «fin form», men onkelen påpeker at overgrepet ville vært tøft å takle selv for de aller sterkeste.

- Hun har en flott familie, en nydelig mamma, hennes søskenbarn, hennes søstre og jentene på basketballaget. Vi vil gjøre vårt beste for å forsikre oss om at hun kommer ut på den andre siden i god behold, sier King.

Politiet har også vært i kontakt med Facebook, som har slettet videoen fra sine sider.

- Forbrytelser som dette er skrekkelige og vi tillater ikke den slags innhold på Facebook. Vi tar vårt ansvar for å holde folk trygge på Facebook svært alvorlig, og vi vil fjerne videoer som skildrer seksuelle overgrep og som deles for å forherlige vold, sier en talsperson for Facebook.