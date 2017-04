- Minst 58 drept i antatt kjemisk angrep i Idlib, Syria

At least 18 people killed in suspected chemical attack on rebel-held Syrian town, activists and monitoring group say https://t.co/YWdLHZwtcx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 4, 2017

Minst 58 personer er drept og flere titalls personer skal være skadd i det som antas å være et kjemisk angrep i den nord-vestlige byen Idlib, melder BBC, The Guardian, AFP og en rekke andre medier.

I etterkant av det som omtales som et kjemisk angrep, kom det nye bombetokter. Et sykehus som behandlet de skadde ble nå truffet, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

#BREAKING Bombs hit hospital treating Syria 'gas attack' victims: AFP — AFP news agency (@AFP) April 4, 2017

Det er den The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som først meldte om angrepet. Russiske fly eller syriske regjeringsfly har angrepet Khan Sheikhoun, og folk har problemer med å puste, ifølge aktivister.

- Barn lider mest

Mohammed Rasoul er ansvarlig for ambulansetjenesten i Idlib, ifølge BBC, som har pratet med ham. Rasoul forteller at ambulansene kom på åstedet rundt 20 minutter etter en rekke flyangrep i morgentimene i dag. Der fant de et stort antall mennesker liggende på bakken, gispende etter luft.

- Teamene våre er der fremdeles, og kjører rundt med pasienter fra ett sted til et annet fordi sykehusene er overfylt. Jeg snakker med folka våre, og de forteller at situasjonen er forferdelig, og at de fleste som lider er barn, forteller han til BBCs arabiske tjeneste.

Ambulansesjefen rapporterer om at så mange som 67 mennesker har blitt drept, mens 300 er skadd. Verken BBC, Dagbladet eller andre medier klarer å få verifisert opplysningene ytterligere, da ingen er i området. SOHR melder at elleve av de drepte er barn, og at besvimelse, oppkast og skum rundt munnen er symptomene folk har, ifølge BBC.

- Barn blant de drepte

SOHR, basert i Storbritannia, har ikke fått klarhet i hvilket kjemisk middel som er blitt brukt. Ei heller om det er syriske eller russiske fly som har bombet opprørskontrollerte Idlib.

Ni barn skal være drept, og meldingene går ut på at de aller fleste av de skadde og drepte skal være sivile syrere, ifølge The Guardian.

#BREAKING Death toll in Syria 'gas attack' rises to 35: monitor — AFP news agency (@AFP) April 4, 2017

Angrepet kommer like før en todagers konferanse om Syria i Brussel, der både EU og FN er med.

- Barn blant de drepte

Flere bilder er lagt ut på sosiale medier, og viser folk som skal ha dødd av forgiftning.

- Jeg mottar forferdelige bilder av det som skal være et kjemisk angrep i Khan Sheikhan, Idlib. Vi er fortalt at barn er blant de døde #Syria, skriver journalisten Sophie McNeill på Twitter.

Også i forrige uke kom meldingene om at kjemiske våpen nylig er brukt i den forferdelige syriske krigen, ifølge Leger Uten Grenser.

I'm receiving horrific photos purportedly of a chemical attack in the #Idlib town of #KhanSheikhan we told children among dead #Syria pic.twitter.com/TgVUJhMPxu — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) April 4, 2017

Ikke første gang

Den syriske regjeringen har gjentatte ganger i løpet av de seks årene krigen har vart nektet for å ha tatt i bruk ulovlige kjemiske midler.

Men FN og flere andre organisasjoner påviste at kjemiske angrep der kloringass ble gjennomført i områder rundt hovedstaden Damaskus i perioder mellom 2014 og 2015.

Også terrorgruppa IS (den såkalte islamske staten) har brukt kjemiske våpen i den blodige konflikten i Syria, skriver BBC.