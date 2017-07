Minst fem skadd i angrep i Schaffhausen i Sveits

Det melder avisa Blick, ifølge Reuters.

Under en pressekonferanse klokka 12.30 bekrefter politiet at fem personer er skadd, to av dem alvorlig, etter angrepet. Politiet vil imidlertid ikke bekrefte at mannen brukte motorsagen som våpen, skriver The Local.

Deler av gamlebyen er sperret av, og politiet leter etter angriperen.

Gjerningspersonen beskrives som 190 cm høy og skallet. Han skal ha kjørt i en Volkswagen-bil, ifølge Blick.

- Politiet tror gjerningspersonen oppholder seg i eller rundt byen, sier Cindy Beer, talsmann for politiet, og sier at folk bør være varsomme.

Sveitsisk politi avviser at det dreier seg om et terrorangrep, men har foreløpig kommet med få opplysninger.



Schaffhausen ligger nord i Sveits, ikke langt fra den tyske riksgrensa.

