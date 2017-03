Minst fire drept i London. Politibetjent døde etter knivangrep

LONDON / OSLO (Dagbladet): - Det er flere drepte og skadde, inkludert politifolk, sier politikommandør Ben-Julian Harrington i Scotland Yard på en presskonferanse like før klokka 17.50.

Han kom med siste nytt om angrepene i London. Politiet kaller angrepet for et terrorangrep.



Klokka 19.00 bekreftet politiet at fire er drept og minst 20 er skadd.

- Fire er drept og minst 20 er skadd. Politimannen som ble angrepet og en mann som angrep ham er døde, bekrefter Mark Rowley i London-politiet på en presssekonferanse klokka 19.00

Én kvinne, én politimann og den antatte angriperen er blant de drepte.

- En full etterforskning er i gang. Den ledes av London-politiets terroravdeling. Vi fikk en rekke tips, inkludert om en mann i elva. Vi vil ikke spekulere i hva som har skjedd ennå, dette er en pågående etterforskning, sier han.

Han sier det vil være et stort politioppbud på stedet, og ber folk ringe 999 om de ser noe mistenkelig. Ambulansetjenesten i London bekreftet at de har behandlet minst ti personer på Westminster-brua.

- Minst to drept

Rundt 15.45 i dag kom de første meldingene om flere skadde i London. Etter hvert er det blitt bekreftet at en bil pløyde ned flere fotgjengere på det populære turistmålet Westminster-brua. Like etter gikk en mann til angrep med kniv på en politimann på parlamentsområdet. Like etter 18.30 bekreftet parlamentspolitiker Tobias Ellwood, som forsøkte å redde livet til politimannen, at politimannen døde på stedet etter skadene fra knivangrepet.

Mannen som angrep ble skutt av politiet.

Politiet fikk meldinger om flere skadde på brua, en person i elva og en mann med kniv.

Havnemyndighetene i London melder nå at en person skal ha blitt hentet opp av elva Themsen i live etter angrepene.

Hun skal imidlertid være alvorlig skadet.

Sky News' kilder melder at den samme angrepsmannen kjørte over folk på brua før han kjørte til parmlamentet, knivstakk en politimann og så ble skutt.

Én kvinne er død, mens flere er kritisk skadd, opplyser St. Thomas-sykehuset til nyhetsbyrået Press Association. En lege sier til byrået at skadene på noen er «katastrofale». Reuters melder at et titall personer er skadd.

Sky News melder like etter 17.30 at to personer er drept. Franske myndigheter melder at franske studenter er skadd i angrepet.

Tre åsteder

Det er snakk om tre åsteder. Westminster-brua, like ved porten til parlamentet og inne på gårdsplassen til selve parlamentet. Ifølge Sky News ble minst ti personer kjørt ned på brua, mens det også skal være skadde ved porten.

En stor politiaksjon med væpnede styrker pågår utenfor parlamentet, store deler av området rundt er avsperret.

- Det er helikoptere i lufta, politibiler og ambulanser over alt og ganske kaotisk rundt her, sier Dagbladets fotograf, Hans Arne Vedlog, som befinner seg like ved åstedet for terroraksjonen.

- Det er sperringer omtrent 600 meter unna selve parlamentet. Folk haster bort i fra området og det er ikke så mange skuelystne. Dette har nok satt en støkk i folk, sier Vedlog på telefon fra London sentrum.

Angrepet skjer nøyaktig ett år etter at 35 ofre ble drept i et terrorangrep i Brussel.

Kjent for UD

Scotland Yard ber folk om å holde seg unna følgende områder: Parliament Square; Whitehall; Westminster Bridge; Lambeth Bridge; Victoria Street mot Broadway og Victoria Embankment opp bot Embankment T-banestasjon.

- Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse utenfor det britiske parlamentet og vi er i kontakt med ambassaden i London for å få oversikt over situasjonen. Norske reisende i London bes ta kontakt med sine pårørende i Norge, sier Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD, til Dagbladet.