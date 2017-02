(Dagbladet): Eksplosjonen skal ha skjedd i en bygning hvor påtalemyndigheten og dommere jobber, i byen Viransehir i provinsen Sanliurfa, sør i Tyrkia, skriver BBC.

Provinsen grenser til Syria.

Ifølge Reuters skal minst én person være drept, og flere skadet.

Årsaken til eksplosjonen er ukjent, men tyrkiske byer har blitt rammet av en rekke angrep det siste året.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu, opplyser provinsdirektør Azim Tuna at et barn på tre år er drept i eksplosjonen, og at 15 personer er skadet.

Ifølge Tuna ble eksplosjonen forårsaket av en bilbombe, men politiet har ennå ikke kommentert årsaken.