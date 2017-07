Minutter før tok sjåføren (34) avgjørelsen som kan ha reddet livet hans på E6

(Dagbladet): En 34 år gammel mann opplevde i går ettermiddag toppen av flaks i en ulykke på E6 like utenfor Oslo.

Mannen, som kjørte en varebil, fikk motorstopp.

- Jeg kjørte så langt ut av veien jeg kom på venstre side. Det er en gressplen mellom veiskulderen og autovernet, så jeg tipper jeg hadde venstrehjulet akkurat på innsiden av den hvite stripa, sier sjåføren på telefon til Dagbladet.

Han ønsker ikke å stå fram med navn et snaut døgn etter den dramatiske ulykken.

- Ikke interessert i å være

Først ble nemlig mannen sittende i bilen for å ringe Falck og rekvirere en bergningsbil.

- Så kom det en semitrailer forbi i sikkert 90 kilometer i timen og jeg opplevde et voldsomt lufttrykk. Da tenkte jeg: «Her er jeg ikke interessert i å være», sier han.

Så gjorde han det han selv kaller i hvert fall ukas beste avgjørelse.

- Jeg gikk ut av bilen på høyre side, fikk opp varseltrekant og tok på meg refleksvest, mens jeg ventet på tilbakemelding fra Falck. Først satt jeg meg på autovernet. Da tenkte jeg at hvis noe treffer her, kan det gå utover meg.

- Fire minutter

Han klatret dermed opp i skråninga ved veien og ble sittende der. Da smalt det skikkelig.

- Det skjedde sikkert fire minutter etter jeg hadde gått opp i skråningen, sier 34-åringen til Dagbladet.

- Jeg tok heldigvis ukas smarteste valg. Jeg er rimelig sikker på at om jeg hadde blitt i bilen hadde jeg ikke vært hjemme i kveld i hvert fall, skrev mannen i går.

Bildene mannen tok etter sammenstøtet taler for seg selv. Mens han selv satt i skråninga og ble et forskrekket vitne, smalt en lastebil inn i hans hvite varebil som sto i veikanten. Lastebilen havnet sidelengs i kollisjonen, og bakenden på lastebilen ble samtidig truffet av en passerende semitrailer i venstrefila.

- Sjeleglad

34-åringens varebil ble nærmest kløyvet av lastebilen.

- Det smalt skikkelig. Jeg satt jo langt unna og var publikum. Man blir skjelven når det skjer. Samtidig er jeg sjeleglad for det valget jeg tok om å ikke bli i bilen. Jeg hadde sikkert ikke vært så bra i nakken i dag, forteller han.

Operasjonsleder i Oslo-politiet Cathrine Sylju bekrefter hendelsen ved avkjøringen til Lambertseter på E6 i går.

- Det var flaks at han hadde gått ut av bilen. Hendelsen ble ansett som å ha svært stor skadepotensiale, og det kunne blitt store personskader, sier Sylju til Dagbladet.

- Lastebilsjåfør sjokkert

Ingen personer ble skadd i hendelsen, men de materielle skadene var betydelig. Føreren av lastebilen fikk førekortet beslaglagt, og patruljen på stedet skrev en anmeldelse av lastebilsjåføren.

- Folk har berget seg på grunn av at de ikke blir i bilen. I høyhastighetssoner er det ikke alltid en ser at bilen står i ro, sier hun.

Mannen sier han ble overrasket da kollisjonen skjedde.

- Det var overraskende at lastebilen ikke slakket av i det hele tatt. Han kan jo nesten ikke ha sett meg. Han var selv sjokkert da han kom ut av lastebilen og rimelig happy over at jeg ikke satt inni der, sier han.

Han har også fått med seg et par verdifulle lærdommer etter ulykka.

- Alle som kjører bil, kan sikkert kjenne seg igjen i at de har vært uoppmerksomme en gang. Det handler om å tenke seg litt om. Er man ute for motorstopp, ikke sitt i bilen. Stell deg litt unna i trygghet. Mye tryggere på baksida av autovernet. Dette skjedde midt på lyse dagen i pent vær, sier han.