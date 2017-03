Mishandlet kona og slengte dattera 15 meter ned utfor demning. I dag fikk han den knusende dommen

(Dagbladet): Det hele skal ha startet med en krangel mellom mor og far i hjemmet, og endte med at den 33 år gamle mannen tok med seg sin 11 måneder gamle datter ned til en demning - der hun falt ned et 15 meter høyt stup.

Hendelsen fant sted i kommunen Ragunda i Sverige i fjor sommer. Etter to runder i retten er hendelsesforløpet fortsatt ikke helt avklart, men retten mener å finne det bevist at 33-åringen med overlegg forsøkte å ta livet av sin egen datter, ifølge TV 4.

Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent, men det er klart at det startet med bråk hjemme hos jentas foreldre. Naboer skal ha varslet politiet om bråk i huset, før mannen skal ha gått ned til kraftverksdemningen der han slapp eller kastet dattera utenfor kanten. Jentas mor skal ikke ha vært til stede ved demningen.

- Kona prøvde å stoppe ham, da mishandlet og truet han henne, sa statsadvokat Eva Lena Rimér til Expressen i fjor.

- Mente å drepe barnet

Mannen ble i november i fjor dømt til ti års fengsel, men anket på stedet. I dag fikk han en knusende beskjed i retten.

Hovrätten - som tilsvarer lagmannsretten i Norge - i Sundsvall opprettholder den opprinnelige dommen, men skjerper straffeutmålingen til 12 års fengsel, ifølge svensk TV 4.

Tingretten, som i fjor dømte mannen til ti års fengsel, skrev i dommen at det ikke var mulig å finne noe rasjonelt motiv for mannens handlinger. I dommen ble det derimot slått fast at han «ytterst målrettet» handlet med stor hensynsløshet og at han mente å drepe barnet, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

- Psykisk syk

I retten kom det fram at 33-åringen i en lengre periode har vært plaget med psykiske problemer, og at han er avhengig av medisiner. Den rettspsykiatriske rapporten som ble fremlagt i tingretten konkluderer imidlertid med at mannens psykiske helse ikke kan klasifiseres som alvorlig. Han kan derfor ikke dømmes til tvungen psykisk helsevern.

33-åringens forsvarer, Andreas Victor, har kjempet for at Hövretten skulle dømme mannen til tvungen psykisk helsevern, uten hell. En overlege i psykiatri, som forklarte seg under ankerettssaken i Sundsvall , fortalte at 33-åringens inntak av sovemedisiner kunne ha resultert i at han hadde havnet i en alvorlig psykose, skriver avisa Örnsköldsvik Allehanda.

Det ble også hentet inn en ny uttalelse fra Socialstyrelsens råd, som konkluderte med det samme som den tidligere rettspsykiatriske rapporten.

- Det var en skuffelse. Jeg hadde håp om at det skulle bli gjennomført en bredere analyse, sier Victor til avisa.

Overlevde

Mannen ble i tingretten også dømt for grov misshandling og grove trusler mot barnets mamma, samt for vold mot offentlig tjenestemann, ifølge TT.

Til tross for de livstruende skadene den lille jenta fikk i fallet, så overlevde hun den dramatiske hendelsen. Hun klarer seg i dag overraskende bra, med tanke på de alvorlige skadene hun pådro seg, ifølge TT.

TV 4s journalist siterer en ikke navngitt politimann, som skal ha vært den første personen på stedet, som sier at «det er det verste han har vært med på».

Mannen må også betale en oppreisning på 43 000 kroner til sin ekskone og rundt 173 000 kroner til dattera.