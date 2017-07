Mistenkelig dødsfall i Steinkjer - to personer pågrepet og siktet

Har du tips eller bilde? Send til [email protected] eller ring 24 00 10 00

(Dagbladet): Politiet i Nord-Trøndelag fikk like etter klokka 05 i morges melding fra AMK etter funn av en livløs kvinne på en adresse i utkanten av Steinkjer sentrum.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men kvinnen ble ikke lenge etterpå erklært død.

Politiet ser på dødsfallet som mistenkelig.

- Undersøkelser og etterforskning gjør at vi har pågrepet og siktet to personer i saken. Årsaken til at de er siktet er at vi har fått opplysninger som vi skal undersøke nærmere, sier Leif Gundersen, etterforskningsleder, til Dagbladet.

Gundersen sier han ikke ønsker å gå ut med mer opplysninger om de siktede eller den avdøde kvinnen.

- Det er en relasjon mellom avdøde og en eller begge av de siktede, men vi ønsker ikke å gå nærmere inn på dette siden vi er i en innledende fase i etterforskningen, sier Leif Gundersen.

Dagbladet følger saken.