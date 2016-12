Mistenker dobbeltdrap i Sverige. Mulig gjerningsmann på flukt i skogen

Politiet i Sverige har igangsatt søk etter en mistenkt gjerningsmann etter at en mann og en kvinne ble funnet døde i et hus nord for Hudiksvall.

Politiet har innledet drapsetterforskning av det de mistenker er et dobbeltdrap. En gjerningsmann skal ha flyktet i skogen ved boligen, og politiet søker etter mannen med helikopter, skriver Aftonbladet.

– Det er ikke trygt i området her nå, vi har en gjerningsmann her ute i skogen som er gal, sier en politibetjent på stedet til Aftonbladet natt til fredag.

Ifølge Expressen mener politiet å vite hvem de jakter på. De mistenker at gjerningsmannen er bevæpnet.

Politiet fikk melding om hendelsen etter klokken 22 torsdag kveld. Mannen og kvinnen er så langt ikke identifisert, men de skal ha bodd i boligen der de ble funnet.

– Situasjonen er veldig uklar, sier politiets pressetalsmann Christer Nordström. Politiet har kalt inn ekstra mannskaper for å jobbe med saken.

– Nå må vi få arbeidsro i natt. Det er mulig vi kan fortelle mer når det lysner, sier han.

(Dagbladet/NTB)