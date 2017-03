Mistenkt barnedrapsmann pågrepet. Samtidig har politiet funnet to nye lik i en utbrent leilighet

(Dagbladet): Politiet har lyktes med å finne og pågripe 19 år gamle Marcel Hesse, som har vært på rømmen siden mandag, opplyser politiet i en pressemelding.

Hesse er hovedmistenkt for å stå bak det bestialske drapet på en ni år gammel gutt i den tyske byen Herne tidligere denne uka. Ifølge avisa Bild skal den antatte gjerningsmannen ha oppsøkt en restaurant i den samme byen torsdag kveld, der han ba de ansatte om å kontakte politiet.

Like ved spisestedet, der man nå antar at den ettersøkte 19-åringen ble pågrepet, har politiet funnet to lik i en utbrent leilighet, skriver Bild.

- Familien er lettet og lykkelige over at den antatte drapsmannen er tatt i live, og at han nå kan få sin straff, sier familiens advokat i en uttalelse.

«Den pågrepne ble utvetydig identifisert som Marcel H», skriver politiet i en pressemelding.



Omfattende politijakt

Det har siden tirsdag pågått en omfattende politijakt i store deler av Tyskland, som følge av drapet som har rystet en hel nasjon.

Ifølge politiet skal 19-åringen ha lokket nabogutten ned i sin kjeller i byen Herne, der han med minst 40 knivstikk drepte den hjelpesløse niåringen. Det hele ble filmet og senere delt på «det mørke nettet».

Tysk satt inn store styrker i jakten på Marcel Hesse, som delte en skrytevideo av drapet på en ni år gammel gutt. Tidligere i dag kom meldingene om at politiet, høyst ufrivillig, fikk hjelp av MC-klubben Bandidos i jakten på den antatte drapsmannen. Samtidig skal en nettbruker, som hevder han er 19-åringen, ha meldt at han har drept igjen, skriver Deutsche Welle.

- Målløse og sjokkerte

Meldingene om drapet nådde pressen tirsdag denne uka. Det var en bekjent av den mistenkte gjerningsmannen som selv skal ha varslet politiet, etter at han fant videoen på det mørke nettet, ifølge nyhetsbyrået dpa.

Det mørke nettet, eller «Dark Web», er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.

Politiet fant kort tid etter liket av den ni år gamle gutten i kjelleren i huset der den antatte gjerningsmannen bor, i byen Herne i Nordrhein-Westfalen.

- Vi er målløse og sjokkerte. Vi sørger sammen med familien, sa Frank Dudda (SPD), ordfører i Herne, til dpa tidligere denne uka.

Etterforskerne sier at 19-åringen er «åpenbart gjennkjennelig» i videoen, samt på bilder, som nå også har spredt seg på det åpne nettet. På både bilder og videoer står den antatte gjerningsmannen over liket av niåringen med hendene tildekket med blod, skriver dpa.

Dagbladet kommer tilbake med mer!