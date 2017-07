Mistet jobben og førerkortet etter denne episoden. Nå snakker busssjåføren ut: - Skulle taklet det annerledes

(Dagbladet): For noen uker siden ble en kvinnelig bussjåfør kjent landet rundt på grunn av en farlig forbikjøring ved Løkkeåstunnelen i Sandvika i Bærum.

En video som viser at bussen kjørte i motsatt kjørefelt inn i en rundkjøring, for så så vidt å unngå et sammenstøt med en motgående bil, ble omtalt og delt av flere norske medier.

Sjåføren, som er en kvinne i slutten av 40-åra, har latt seg intervjue anonymt av avisa Budstikka.

- De siste ukene har vært helt jævlige, sier kvinnen til avisa.

Hun skal ha jobbet som busssjåfør i 21 år, men etter enighet med arbeidsgiver har hun nå avsluttet sitt arbeidsforhold med Nettbuss.

Dermed står hun nå både uten jobb og førerkort, etter at politiet beslagla førerkortet hennes 20. juni.

Konflikt i forkant

Politiet har tidligere bekreftet at det skal ha vært en konflikt mellom bilist og bussjåfør i forkant av videosnutten.

25-åringen som filmet hendelsen, fortalte til Dagbladet i juni at han skulle stoppe på Shell ved Toppåsveien for å fylle bensin på vei hjem. Da han svingte ut fra stasjonen og ventet på grønt lys, kom bussen ved siden av ham for også å vente.

- Bussjåføren ser meg inn i ansiktet og viser fingeren, helt uten grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor, sa han til Dagbladet den gangen.

Etter dette bestemte han seg for å følge etter bussen for å konfrontere bussjåføren. Det endte med at bilisten filmet bussjåføren idet hun gjorde den ulovlige forbikjøringen.

Forskjellige versjoner av saken

Overfor Budstikka forteller kvinnen at hun har en litt annen opplevelse av det som skjedde, uten at det unnskylder det som hendte.

- Jeg tror han ble provosert av at jeg viste ham fingeren, kanskje fordi jeg er kvinne, sier hun til avisa.

Hun sier videre at hun følte seg ferdig med situasjonen etter dette, men at han ikke var det.

Overfor Dagbladet forklarer 25-åringen at han ble provosert fordi hun viste fingeren flere ganger. Han la seg på hjul for å kunne knipse et bilde av henne han kunne vise til sjefen.

- Jeg kjørte forbi henne ved et busstopp, slik at jeg kunne ta bilde eller video forfra, men det fikk jeg ikke gjort. Plutselig kjørte hun opp ved siden av meg. Det var helt spontant at jeg filmet det, sier 25-åringen på telefon til Dagbladet i dag.

Kvinnen hevder på sin side at bilføreren ikke kjørte forbi henne ved en holdeplass, men at også han skal ha kjørt i feil kjørefelt inn i en rundkjøring for å komme forbi henne.

Dette nekter bilføreren for at han gjorde.

- Det er kjipt at hun kommer med slike påstander. Det finnes ikke bevis. Da burde noen andre også ha sett det. Jeg vet ikke hvorfor hun sier dette. Jeg har vært i vitneavhør hos politiet og forklart det som skjedde, sier han.

- Lei for det

25-åringen fra Bærum delte videoen på Facebook, samt flere medier fordi han ville vise at kvinnen skapte en svært farlig situasjon.

Morgenen etter hendelsen var altså saken i «alle» kanaler. Da Dagbladet snakket med selskapet Nettbuss den morgenen, opplyste de at de ikke hadde fått kontakt med kvinnen ennå, da hun hadde jobbet til langt utpå kvelden.

Kvinnen forteller til Budstikka at det var surrealistisk å våkne opp til å se videobildene den morgenen, og at dagene som fulgte var veldig tunge. Hun kunne ønske at hun hadde taklet situasjonen annerledes.

- Jeg er lei for at jeg satte andres liv i fare, og jeg er lei for at jeg skremte sjåføren som kom i motgående kjørefelt i tunnelen. Henne har jeg tenkt mye på i ettertid, sier bussjåføren til avisa.

Bilføreren sier til Dagbladet i dag at han aldri ville være kjip mot kvinnen, og at han mener han gjorde rett i å dele videoen.

- Det er veldig synd for henne at alt dette har skjedd, men alt har sine konsekvenser, og det må man bare takle, sier 25-åringen.

Nettbuss: - Viktig å holde hodet kaldt

Dag Bones, kommunikasjonssjef i Nettbuss, forteller til Dagbladet at selskapet er ferdig med saken, og bekrefter at kvinnen ikke lenger er ansatt hos dem.

Hendelsen er likevel evaluert av selskapet, og de vil ta den med seg videre i opplæring av sjåførene.

- Vi evaluerer og gjennomgår alle uønskede hendelser, og tar dem med videre i både grunn- og etterutdanning av sjåførene, slik at vi blir bedre på å takle slike situasjoner, sier Bones.

Situasjonen i Bærum er en god påminnelse om at det er viktig å holde hodet kaldt til enhver tid.

- Det er tidvis krevende å være bussjåfør, både med tanke på trafikk og passasjerer, men provokasjoner er likevel ikke noe som skjer ofte. Stort sett er dette en god jobb, og vi har gode sjåfører som er profesjonelle i sitt yrke, sier Bones.

Det har ikke lyktes Dagbladet å komme i kontakt med kvinnen.