Modellen (20) ble lurt av falsk fotograf. Dopet ned, kidnappet og forsøkt solgt på nettet for millionsum

(Dagbladet): En britisk modell reiste tidligere i sommer til Milano for et modelloppdrag. Trygt framme i Italia ble hun dopa ned og kidnappet av en polsk-britisk mann, som holdt henne fanget i sju dager - mens han prøvde å selge henne på nettet for 300 000 euro, tilsvarende rundt 2,8 millioner kroner, ifølge Corriere della Sera.

Modellen, som ikke er navngitt, ble ifølge The Telegraph sendt til Milano av sin britiske agent. Både agenten og modellen selv trodde hun skulle delta på en fotoseanse 11. juli, men da hun ankom fotostudioet fikk hun en sprøyte med «voldtektsdopet» ketamin i armen og segnet om.

Drapstruet

Etter sju dager i fangenskap ble kvinnen sluppet fri. Kidnapperen krevde likevel fortsatt 50 000 euro, og truet med å drepe kvinnen dersom hun meldte fra om hva som hadde skjedd til politiet.

- Du har et to år gammelt barn, og våre regler ekskluderer mødre, skal mannen ha sagt til den unge kvinnen, ifølge Corriere della Sera.

Politiet bekrefter også hendelsen overfor The Telegraph, som videre skriver at mannen ble pågrepet av politiet da han fulgte den unge modellen til det britiske konsulatet i Milano. Ifølge politiet har han innrømmet at det var han som sto bak bortføringen.

Dark Web

Politiet har beslaglagt mannens telefon, bilder av modellen som ble brukt til «salgsannonsen» og en datamaskin, som inneholder kryptert informasjon som knytter mannen til en Europol-etterforskning av det mørke nettet i 2016.

Politiets teknikere skal også ha funnet hår tilhørende både mannen og modellen i bagasjerommet på bilen hans.