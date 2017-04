Mødrene til Lars og Jonas varslet om uforsvarlig omsorg i årevis. Da Velferdsetaten besøkte Villa Eik, fikk de seg en overraskelse

(Dagbladet): Det går fram av en fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo.

- Det er godt å se at de som skulle inn og jobbe praktisk med ungene, så det samme som oss, sier Gro Greftegreff, mor og verge for Lars som i årevis ikke fikk forsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik i Bjerke bydel i Oslo.

Torsdag denne uka omtalte Dagbladet rapporten som også avslører hva som skjedde bak lukkede dører i prosessen som endte med at Bjerke-direktøren gikk av før jul i fjor.

Bydel Bjerke-politikerne hevder byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) utsatte tidligere bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen for «utilbørlig press» og har reist krav om at SV-politikeren må granskes.

Bakgrunn for feiden mellom bydelspolitikerne og Thorkildsens byrådsavdeling er Dagbladets avsløringer i Villa Eik-saken og fostermorsaken som førte til at kommunens internrevisjon ble koblet inn for å titte oslobydelen i kortene.

6. mars 2016 skrev Dagbladet om Lars og Jonas på Villa Eik som utagerer og skader seg selv. I saken ble det dokumentert at Fylkesmannen mener at Bydel Bjerke «ikke sikrer et forsvarlig tjenestetilbud» for de to beboerne med alvorlig autisme.

Fant «klanderverdige» forhold

Ifølge kommunerevisjonens rapport, innkalte derfor byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester på kort varsel direktøren i Velferdsetaten og bydelsdirektøren i Bydel Bjerke til et møte dagen etter om bydelens håndtering av Villa Eik-saken.

Temaet for møtet var overføring av ansvaret for Lars og Jonas til Velferdsetaten, og hvorfor prosessen ikke hadde kommet lenger.

Velferdsetaten fikk i dette møtet beskjed fra kommunaldirektør Endre Sandvik om å overta ansvaret for de unge mennene.

I et møte mellom Velferdsetaten og byrådsavdelingen 29. april, informerte Velferdsetaten om sine erfaringer med Villa Eik.

I byrådsavdelingens referat fra møtet framkommer det at Velferdsetaten har fått den samme forståelsen av forholdene ved Villa Eik som de pårørende hadde, noe som etaten var overrasket over.

Ifølge kommunerevisjonens rapport beskriver etaten arbeidsmiljøet og kulturen ved Villa Eik som spesiell og lite profesjonell. De reagerte blant annet på hvordan personalet omtalte beboere og deres pårørende.

«De beskriver at tilbudet til beboerne er å betrakte som klanderverdig, noe som understøttes av rapportene fra Fylkesmannen og Helsetilsynet. Det er registret bruk av tvang uten at dette har nødvendig godkjenning», heter det.

- Det er godt å registrere at flere så det vi så. Jeg synes det er vanskelig å forstå at bydelen ikke evnet å se dette selv. Vi snakker om mennesker med helt spesielle, sære behov her, sier Eva Alexandra Fürst, mor og verge for Jonas.

Videre kritiserte også Velferdsetaten Bydel Bjerke for i liten grad å ha gjort forberedelser og manglende initiativ i prosessen der etaten skulle overta ansvaret for Lars og Jonas.

- Satt på sidelinja

Samtidig kritiserte Velferdsetaten byrådsavdelingen som ikke hadde kommet med en formell bestilling til etaten om at den skulle ta over tilbudet til de to brukerne ved Villa Eik.

Bydel Bjerke har rapportert at den opplevde også å bli satt på sidelinja når det gjaldt Velferdsetatens overtakelse av tjenestetilbudet.

Oslobydelen sier de har lært mye av Villa Eik-saken.

- For oss er alle tilbakemeldinger på jobben vi gjør viktige og nødvendige. Ikke minst når det gjelder de mest sårbare, sier fungerende bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Bydel Bjerke og legger til:

- Bare sånn kan vi sammen med pårørende utvikle gode tjenester. Vi har lært mye av det som skjedde i denne prosessen, som for oss ligger noe tilbake i tid, og det har avstedkommet masse positivt i vårt videre utviklingsarbeid. Vi har blant annet fått på plass et dialogforum sammen med pårørende og verger, som allerede viser svært gode resultater, sier Henriksen.

Verken byråd Inga Marte Thorkildsen eller kommunaldirektør Endre Sandvik ønsker å kommentere det som framkommer av kommunerevisjonens rapport, all den tid saken ikke er ferdigbehandlet i kontrollutvalget.