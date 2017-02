Mona fikk «hjertet i halsen» av trailer på speilblank vei: - Hadde ikke vett til å stoppe

(Dagbladet): Mona Johansen Opgård fra Alta var passasjer, mens mannen hennes kjørte i nærheten av Skaidi i Kvalsund kommune i formiddag. Det de så, gjorde at de fikk «hjertet langt opp i halsen».

Mona var raskt oppe med mobilkameraet og filmet synet av en trailer som vingler og vaier fram og tilbake på den speilglatte veien.

«Gale mennesker», skrev Opgård under videoen hun publiserte på Facebook.

- Vi kjørte først forbi to trailere som hadde kjørt inn til kanten. Men den foran oss kjørte bare videre, selv om det var veldig glatt. Den brukte hele veien, og tilhengeren gikk borti grøfta på motsatt side, forteller hun til Dagbladet.

- Ikke det verste

Selv om scenene i videoen over er alarmerende, så var det ikke det verste, ifølge Opgård:

- Jeg fikk ikke filmet det verste, det var enda verre før jeg fikk tatt opp telefonen min.

Ekteparet kjørte fra Alta til Hammerfest noen timer tidligere, og det var da det begynte å regne. Opgård reagerer på at ingenting tilsynelatende ble gjort med veien fra de kjørte rundt klokka åtte til de var på vei tilbake klokka 14.

- Det skulle vært gruset, men det var blank is. Vi så heller ingen grusbil.

Bare flaks

På bilturen forteller Opgård at de møtte flere biler i feil kjøreretning, fordi det var så glatt.

- Jeg tenkte «Gud, nå møter han noen som han får med i slengen sin». Vi hadde selv kontroll bak, da vi kjørte i 40-50 kilometer i timen. Men det var bare flaks at han fikk rettet opp i bilen før det kom andre i møte. Han hadde ikke vett til å stoppe, sier Opgård.

Svært utfordrende kjøreforhold

Oddbjørg Mikkelsen er avdelingsdirektør Statens Vegvesens veiavdeling i Finnmark. Hun har sett filmen, og bekrefter at det har vært «svært utfordrende kjøreforhold». Hun har selv sett Opgårds video.

- Vi har hatt en del regn som har lagt seg oppå et vinterføre av is.

Mikkelsen har ikke informasjon på hvorvidt det er blitt strødd på denne strekningen i tidsrommet Opgård beskriver, men forteller at Statens Vegvesen har «hatt alt utstyr ute på strøing i dag».

- Vi har tett oppfølgning med våre entreprenører og sjekker ut deres beredskap når vi får disse omslagene i været, slik at vi har tilstrekkelig kapasitet. De må levere dokumentasjon for å vise at de har nok materiale ute. Det er krevende nå, selv om man strør så regner det vekk. Etter få minutter virker det som om det ikke er strødd, forteller hun til Dagbladet.

Ingen alvorlige ulykker

Selv om det har vært svært krevende kjøreforhold i nord, er hun ikke kjent med noen ulykker.

- Det var en buss som blåste ut av veien i nærheten av Nordkapp, på grunn av meget sterk vind og dårlig veigrep. Men det gikk heldigvis bra med passasjerene.

Om trailersjåføren sier hun følgende:

- Det er vanskelig for meg å si om han burde ha stoppet, men vi kan se ut fra videosnutten at han hadde svært dårlig veigrep, men å stoppe og ha på kjetting er et godt redskap.