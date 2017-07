Moods of Norway har tapt 76 millioner på tre år

(Finansavisen): Spreke farger, rosa traktorlogo og stort pågangsmot ble en suksessoppskrift for Peder Børressen og Simen Staalnacke da Stryn-gründerne lanserte sin første kleskolleksjon i 2003. De siste årene har derimot resultatene stupt, men nye kompetente medeiere, oppkjøp og omorganisering skal forhåpentligvis redde Moods of Norway.

Tøffe tider

- Dette er en tøff bransje med hard konkurranse og pressede marginer. Når innkjøpsprisene stiger med 40–60 prosent er det klart at det blir tøffe tak, sier adm. direktør i Moods of Norway, Jan Egil Flo, til Finansavisen.

I takt med oljeprisfall og kronesvekkelse stoppet veksten i 2014 og bunnlinjen skiftet fra grønn til rød. De seneste tre årene har klesvirksomheten, ifølge Finansavisen, tapt 76 millioner kroner før skatt. Jan Egil Flo påpeker at selskapet har varekostnader i amerikanske dollar og at valutaeksponeringen derfor har tvunget Moods of Norway ned i knestående.

Kutter kostnader

- Vi har i tre år forsøkt å kutte kostander og effektivisere driften. Prosessen pågår fremdeles og vi jobber hardt. Vi har et nullbudsjett i 2017, men ser at vi trolig ikke klarer det i år heller, sier Flo til Finansavisen.

På sensommeren i fjor kjøpte Varner-gruppen en fjerdedel av Moods of Norway gjennom en rettet emisjon. Ifølge Finansavisen avslørte transaksjonen at Varner verdsatte selskapet til rundt 80 millioner kroner.

Solid verdifall

Årsrapporten til Varner viser imidlertid at halvparten av gruppens verdier i Moods ble skrevet ned før nyttår. I klartekst innebærer det at Varner verdsetter de samlede verdiene i kleskjeden til 40 millioner kroner. Det tilsvarer et verdifall på 92,5 prosent siden toppvurderingen på 540 millioner i 2013.

Moods-sjefen mener nå at selskapet er i ferd med å posisjonere seg godt for fremtiden. Han presiserer imidlertid at valutaeksponeringen mot dollar vil være avgjørende for videre resultatutviklingen i Moods of Norway.

