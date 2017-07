Mor dømt til fengsel for mishandling av barna

En kvinne i 40-årene fra Nord-Norge er dømt til ni måneders fengsel for psykisk og fysisk vold mot sine tre barn over en periode på tolv år.

Kvinnen var alene med omsorgsansvaret for barna. TV 2 skriver at hun ifølge dommen fra Salten tingrett brukte «ulike metoder som barna oppfattet som rene straffereaksjoner». Blant annet skal barna ha blitt spylt med hageslangen utendørs på vinterstid, og de ble dusjet med vekselvis kaldt og varmt vann inne.

Ved flere anledninger kjørte kvinnen barna opptil 17 kilometer fra hjemmet deres, med beskjed om at de måtte gå tilbake alene, ifølge dommen.

Innelåsing skal også ha blitt brukt som et reaksjonsmiddel, og ett av barna kunne være innlåst på sitt rom over en hel helg. Da fikk barnet servert mat på rommet og slapp kun ut for toalettbesøk, ifølge dommen.

Mishandlingen foregikk ifølge dommen over 12 år mens barna var under 18 år gamle. Til slutt ble barnevernet og politiet koblet inn, og barna ble plassert i fosterhjem.

I tillegg til fengselsstraff er kvinnen dømt til å betale 90.000 kroner i oppreisning til hvert av barna.

Kvinnens advokat Tor Haug sier til TV 2 at dommen muligens vil bli anket.

– Min klient hevder i utgangspunktet at hun er uskyldig og ikke har gjort noe straffbart, og det gjør at hun sterkt vurderer å anke. Avgjørelsen vil falle i neste uke, sier han.

