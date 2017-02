(Dagbladet): En overvåkningsvideo fra en barnehage i Nord-Carolina i USA, viser hvordan en kvinne knepper opp blusen og ammer en tre måneder gammel gutt, som ikke er hennes egen sønn.

Kaycee Oxendine, moren til gutten, reagerer sterkt på det som har skjedd med barnet.

- Ekkel oppførsel

Oxendine arbeider i den samme barnehagen som kvinnen, og fikk forrige fredag flere spørsmål fra kollegaen hun ikke følte seg komfortabel med. Sønnen var forstoppet og kvinnen mente ammingen kunne hjelpe.

- Hun fortalte at hun også hadde en sønn, og spurte om hun kunne få amme mitt barn. Jeg svarte at det var et ekkelt forslag og at vi ikke driver med sånne ting, forteller Oxendine til den amerikanske nyhetskanalen ABC.

Oxendine skal ha sagt nei til kollegaen to ganger, men kvinnen ammet likevel sønnen hennes da hun var alene med gutten i ett rom i barnehagen.

Kvinnen sluttet å amme gutten da en annen kollega kom inn i rommet. En tredje kollega skal så ha rapportert hendelsen til ledelsen i barnehagen.

Kvinnen er nå under etterforskning for forseelse og barnemishandling av lokalt politi i delstaten.

- Invaderende handling

Psykologekteparet Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson har stor forståelse for at moren til babyen reagerer på hendelsen.

- Å bli ammet av en kvinne som ikke er din biologiske mor er ikke farlig i seg selv, men handlingen er veldig grenseoverskridende. Det kan oppleves som invaderende at noen tar seg til rette overfor ditt eget barn, forklarer Brandtzæg til Dagbladet.

Hun påpeker at det er svært vanskelig å uttale seg om hvilke psykiske konsekvenser en slik hendelse kan få for Oxendine og sønnen, men mener moren bør oppsøke hjelp i ettertid for å gjenoppbygge tillit til mennesker som skal omgåes gutten i fremtiden.

- Å oppleve å miste kontrollen over omsorgen til babyen sin kan vekke både engstelse og vaktsomhet. Såpass kort tid etter fødsel er foreldres behov for å beskytte særlig stort, legger Brandtzæg til.

Bekymring utløser meldeplikt

Jørn-Tommy Schjelderup, viseadministrerende direktør i Private Barnehagers Landsforening har aldri hørt om lignende hendelser i Norge. Han understreker likevel at oppførselen er usømmelig, men ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt ammingen kan regnes som et overgrep mot gutten eller ei.

- Det må bli opp til politiet og definere overgrep og graden av dette med tanke på denne hendelsen. Enhver som er ansatt i barnehage, og som ikke oppfører seg innenfor rammene av hva som er forventet, burde umiddelbart få vurdert sitt ansettelsesforhold, sier han til Dagbladet.

Schjelderup understreker også at lovverket er klart på at enhver barnehage som har grunn til bekymring utløser en meldeplikt.

- Vi ville anbefalt alle å melde fra om hendelsen umiddelbart hvis noe lignende skulle skje her, uttaler han.

I Utdanningsforbundets etiske plattform for lærerprofesjonen finnes det ingen punkter som omtaler amming av andres barn uten samtykke.

Ble syk

Den tre måneder gamle gutten i videoen ble ifølge moren også syk av morsmelken til den andre kvinnen, og måtte på sykehus samme kveld som hendelsen skjedde.

- Du la ikke bare hånd på sønnen min, du gjorde ham også syk. Jeg håper andre familier slipper å oppleve det vi har gått gjennom, uttaler moren til ABC.

Moren til den tre måneder gamle gutten forklarer at han ble dårlig grunnet laktoseintoleranse, det strider mot hva opplysningskontoret for meieriprodukter i Norge skriver på sine nettsider:

«Alle mennesker tåler laktose (melkesukker) i de første leveårene, fordi morsmelk inneholder mye laktose. Toleransen for laktose går ned når vi slutter å drikke morsmelk.», står det skrevet.

- Hun gjorde det med letthet, som om dette er noe hun gjør til vanlig, uttalte Oxendine om filmen av kvinnen og sønnen.