Moren deler hjerteskjærende bilde av sin døende sønn, og vil komme med en advarsel

(Dagbladet): Den 19. april la Sherri Kent fra Calgary i Canada ut et hjerteskjærende bilde på sin Facebook-konto. Her ligger hun i sykehussenga sammen med sin 22 år gamle sønn Michael.

Michael døde den 21. mars i år som følge av en fentanyl-overdose, og Kent benytter anledningen til å advare andre om hvor farlig det narkotiske stoffet kan være.

- Jeg vil dele med alle at min sønn Michael tok en overdose fentanyl. Sønnen min var ikke rusavhengig - han gjorde bare en feil. En feil som kostet ham livet, skriver hun, og oppfordrer alle til å dele bildet og innlegget videre med familie og venner.

I skrivende stund har bildet og advarselen til Kent blitt delt mer enn 110 000 ganger.

Organdonor

I både USA og Canada har man de siste årene sett en voldsom oppsving i antallet overdoser som følge av fentanyl-bruk. Også dette er noe Kent advarer mot.

- Jeg vil gjøre alle oppmerksomme på den epidemien som herjer landet akkurat nå. Det er ute av kontroll, og det er ingen annen måte å beskytte barna våre på enn å advare dem om farene ved å bruke stoff, skriver hun.

- Jeg mistet sønnen min i denne grufulle tragedien, og jeg vil at foreldre skal være klare over at dette kan skje med hvem som helst som velger å sniffe et narkotisk stoff. Fentanyl tar fra oss barna våre.

Kent fortalte til CBS News at sykehuspersonalet fjorde det mulig for henne å dele sykehussenga med sønnen, og at hun fortalte ham at hun «fortsatt var stolt av ham».

Michael var også en organdonor, og etter at han gikk bort, fikk fem andre mennesker hjelp av hans organer.

96 overdoser

I september i fjor gikk USAs Drug Enforcement Adninistration (DEA) ut med en advarsel til alle operative politimyndigheter om være ekstremt forsiktig i all omgang med de syntetiske opiatene fentanyl og det mye sterkere karfentanil.

- Karfentanil dukker opp i flere og flere sammenhenger. Det er sykt farlig. Uforsiktig omgang med stoffet er dødelig, sa administrerende direktør i DEA, Chuck Rosenberg, i advarselen.

Advarselen kom én måned etter at minst 96 heroinbrukere tok overdose i løpet av en enkelt uke - i en enkelt kommune i Ohio. Myndighetene tror dødsfallene var et resultat av at langere hadde blandet inn karfentanil i heroin, ifølge magasinet Rolling Stone.

Prince

Fentanyl dukket også opp da rettsmedisinerne forsøkte å komme til bunns i dødsårsaken til den verdenskjente artisten Prince som gikk bort i fjor vår.

Prince ble funnet livløs i heisen av ansatte ved Paisley Park, stjernas hjem, på morgenen 21. april. Han ble erklært død kort tid seinere.

Politiet varslet full etterforskning, og konkluderte tidlig med at det ikke forelå noe kriminelt bak dødsfallet. På en pressekonferanse samme uke opplyste de at det ikke ble funnet noen ytre skader på popstjerna.

Det de derimot fant var flere piller merket med «Watson 385», som er en pilletype som ikke inneholder fentanyl. Men minst én av pillene merket «Watson 385» testet positivt for det kraftige virkestoffet.

I samme pilleglass fant politiet nærmere to dusin piller med samme merking.

Karfentanil

Fentanyl og karfentanivl er i ferd med å bli et stadig større problem i USA, men også i Norge dukker det opp ved jevne mellomrom.

For snaue to uker siden startet politiet etterforskning av en sak hvor en 15 år gammel gutt ble funnet død på gutterommet 8. mars i år.

Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, viser både rettsmedisinske undersøkelser og politiets etterforskning at gutten døde som følge av inntak av karfentanil.

Karfentanil er et såkalt fentanyl-derivat og er et ekstremt potent opioid som er dødelig i svært små doser. Stoffet er 10 000 ganger sterkere enn morfin og 100 ganger sterkere enn fentanyl.

- Karfentanil har tidligere vært kategorisert som et legemiddel, men vi ønsker nå å få det over på narkotikalista for å sende ut et klart signal, sa Madsen til Dagbladet.

Blest

Kent er ikke den eneste som har valgt å dele et traumatisk bilde med offentligheten for å advare mot narkotikamisbruk.

I september i fjor la politiet i East Liverpool i delstaten Ohio ut et bilde av ei bestemor og kjæresten hennes som begge hadde tatt en overdose heroin. På bildet kan man se de to ligge henslengt i forsetene i bilen, ute av stand til å åpne øyenene eller gjøre rede for seg. I baksetet sitter barnebarnet på fire år.

De opprørende bildene skapte storm på Facebook. Mange kommenterte at det var unødvendig av politiet å legge ut bildene uten å sladde ut besteforeldrenes - og ikke minst barnets - ansikt.

I Facebook-innlegget skriver imidlertid politiet at målet ved å publisere bildene, var å skape blest.

«Vi er fullt klar over at noen kanskje vil bli støtt av disse bildene, og for det beklager vi, men det er på tide at befolkningen som ikke bruker narkotika ser hva vi må håndtere på daglig basis».

La ut bilde av avdød barnefar

Også enkeltpersoner har delt bilder av hva heroinmisbruk har gjort med familiene og livene deres. Ett av dem var Eva Holland fra Cincinatti i Ohio.

Hun la september 2015 ut et bilde på sin Facebook-profil av seg selv, sine to barn og den avdøde faren til barna i en åpen kiste.

Bildet, og det medfølgende innlegget, ble på seks dager delt nesten 300 000 ganger.

Mike Settles (26) døde 2. september etter lengre tids narkotikaavhengighet. Holland forklarer at hun publiserte bildet for å øke bevisstheten rundt bruken av tunge narkotiske stoffer, og hva som kan bli følgene av dette.

- Hovedgrunnen til at jeg tok dette bildet var for å vise virkeligheten knyttet til avhengighet. Dersom man ikke velger å være ren hver eneste dag, er dette den eneste veien ut, skrev hun.

Hun legger også til at hun har forståelse for at bildet vil gjøre mange opprørt, men at det er langt viktigere å rette søkelyset mot denne problematikken.